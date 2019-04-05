Поребрик News: в России устроили истерику из-за украинских танков в Москве

Российские пропагандистские СМИ 4 апреля бурно обсуждали украинских кандидатов в президенты, а в МИД РФ нервно отреагировали на обещание украинского министра проехать на танке по Москве.

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Российские чиновники резко отреагировали на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что наступит время, когда украинские танки будут в Москве. Одной из первых на троллинг украинского чиновника отреагировала скандальная спикер МИД России Мария Захарова.

"Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете "вместе с союзниками на танках", находится в штате Айдахо. Так что, вперед и с песней!" – язвительно заявила она.

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Украинский журналист Роман Цимбалюк вывел из себя официального представителя МИД России Марию Захарову словами об известном террористе Алексее Седикове. Оккупант отбывает наказание в Украине за военное вторжение на Донбасс.

"Мне на судьбу вашего гражданина все равно. Вы же представитель МИД России – вы, наверное, и должны переживать за граждан России. Мне судьба этого человека фиолетова", – обратился Цимбалюк к Захаровой.

Она отреагировала на обращение украинца бурными возмущениями, цинично умолчав о том, что на совести Седикова лежат убийства украинцев.

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", заявил, что оккупанты несут большие потери.

"Могу сказать, что на Донбассе за последний месяц потери выше, чем за последний год. Там постоянные бои. В батальоне, который я создавал, большие потери", – признался Прилепин.

kp.ru

В студии передачи топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева произошла жесткая стычка между экспертами во время обсуждения топовых украинских политиков. Путинский пропагандист, украинофоб Дмитрий Куликов прокомментировал ролик, на котором лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко играет в пинг-понг. Он упрекнул политика в том, что она делает это на каблуках.

"Так важно, в каких каблуках Юля играет в теннис? Вы что, женщина?" – возразил на его реплику политолог Андрей Окара.

Эти слова зацепили Куликова, и он набросился на оппонента с грубыми оскорблениями и ругательствами. "Я тебе сейчас объясню, кто здесь женщина! Хайло закрой!" – выкрикнул он.

Украинская журналистка Янина Соколова прошлась по путинским пропагандистам, которые нагло лгут о выборах президента Украины.

"Хочу всех нас поздравить: прогнозы россиян по поводу победителей первого тура не сбылись. Самое приятное, что эти выборы доказали, что соловьевы, скабеевы, поповы, путины и киселевы – п*здуны. Вы пять лет рассказывали, что в Украине – "фашистская хунта", по улицам маршируют толпы "карателей", а за инакомыслие распинают в трусиках. Но на выборах лидер "хунты" набирает меньше голосов, чем оппозиция. Вы настолько заврались, что вашими носами можно прямо из Москвы ловить крабов на Камчатке и нюхать аргентинский кокаин", – иронизирует Соколова.

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