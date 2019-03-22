Поребрик News: в России испугались появления "второй Украины"

Кремлевская пропаганда 21 марта изобрела циничный способ не признавать результаты президентских выборов в Украине. Также на росТВ рассуждали о превращении Казахстана во враждебную Кремлю "вторую Украину" и рассказывали анекдоты об аннексии Крыма.

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Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева опубликовала нелепый ролик, в котором возомнила себя кандидатом в президенты Украины.

"Відбідую селища! Підйму село! Зупіню вийну! Збережу флот! Дам тєпло і світло до кожноі сели! Хто, якщо нє я!" – пытается шутить Скабеева (сохранена орфография автора).

Спикер МИД России Мария Захарова рассказала циничный анекдот об аннексии украинского Крыма.

"Позвольте рассказать вам анекдот, очень уместный в данном случае. Знаете, когда небезызвестный руководитель Украины обращается в молитвах к Всевышнему, говорит: "Помоги вернуть Крым". А ему говорят: "Крым вы уже вернули, теперь пора вернуть деньги", – "блеснула" официальный представитель МИД России.

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский испугался, что после отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана страна якобы может превратиться во вторую Украину.

"Могут нам создать вторую Украину: националисты перейдут на латиницу, будут окончательно выдавливать русских. Вполне возможны изменения в худшую сторону", – выразил обеспокоенность одиозный Жириновский.

Владимир Жириновский Пресс-служба Госдумы

Депутат нелегитимной Государственной думы России Константин Затулин призвал не признавать итоги выборов президента Украины. Поводом для этого он назвал невозможность участия в них жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

"Для меня ясно, что уже сейчас мы не можем считать эти выборы действительно представительными, демократичными, свободными и не только потому, что наших наблюдателей не допустили. Во-первых, потому, что масса избирателей лишена права голосовать – и те, кто за рубежом, и те, кто на территории "ДНР" и "ЛНР", с точки зрения украинского права ничего не сделано для того, чтобы пригласить к участию того, кого считают гражданами Украины, а именно жителей Крыма", – нагло заявил Затулин.

Украинская журналистка Янина Соколова затроллила топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, заявившего, что центр Украины якобы находится в мавзолее Ленина.

"Москва находится в центре Украины? Ну, окей. За язык никто не тянул. Мы согласны, поэтому, Владимир, освободите, пожалуйста, территорию. Вы – невъездной в Украину", – сказала Соколова.

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