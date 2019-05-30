Поребрик News: у Путина внезапно сменили тон заявлений об Украине

Российские власти 29 мая заговорили о необходимости помириться с Украиной и начать отношения "с чистого листа". Также на росТВ размечтались о едином гражданстве для двух стран.

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Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин, обсуждая раздачу на Донбассе российских паспортов, выдвинул идею о едином гражданстве для Украины и России.

"Если президент Зеленский это воспринял как какой-то личный вызов, он об этом сказал: "Мы будем выдавать украинское гражданство". Ну, ради Бога! На это отреагировал наш президент – мы все получим тогда украинское, они все получат тогда российское, и в такой форме восстановится общее гражданское пространство", – высказался Затулин.

Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страна-агрессор настроена на возвращение к добрососедским отношениям с Украиной.

"Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше", – сказала Матвиенко.

Валентина Матвиенко tass.ru

Украинский журналист Роман Цимбалюк раскритиковал циничное оправдание войны президентом России Владимиром Путиным и дал понять, что русскоязычные украинцы не нуждаются в его "помощи".

"Путин говорит: "Мы были вынуждены защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе". Мы на русском языке говорим... Мы можем на русском языке послать их на три буквы, и это не "ДНР", – заявил журналист.

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