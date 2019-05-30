ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Поребрик News: у Путина внезапно сменили тон заявлений об Украине

3.7тЧитать материал на украинском

Российские власти 29 мая заговорили о необходимости помириться с Украиной и начать отношения "с чистого листа". Также на росТВ размечтались о едином гражданстве для двух стран.

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин, обсуждая раздачу на Донбассе российских паспортов, выдвинул идею о едином гражданстве для Украины и России.

"Если президент Зеленский это воспринял как какой-то личный вызов, он об этом сказал: "Мы будем выдавать украинское гражданство". Ну, ради Бога! На это отреагировал наш президент – мы все получим тогда украинское, они все получат тогда российское, и в такой форме восстановится общее гражданское пространство", – высказался Затулин.

Новости
Поребрик News: оккупанты придумали "сложный экзамен" для Донбасса

Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страна-агрессор настроена на возвращение к добрососедским отношениям с Украиной.

"Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше", – сказала Матвиенко.

Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

tass.ru

Новости
Поребрик News: в России замахнулись еще на две области Украины

Украинский журналист Роман Цимбалюк раскритиковал циничное оправдание войны президентом России Владимиром Путиным и дал понять, что русскоязычные украинцы не нуждаются в его "помощи".

"Путин говорит: "Мы были вынуждены защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе". Мы на русском языке говорим... Мы можем на русском языке послать их на три буквы, и это не "ДНР", – заявил журналист.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПоребрик NewsФейки российских СМИроссийская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
25
12
Смешно
0
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Я обеими руками чтоб начать всё с чистого листа, сразу после выплаты РФией репараций, возврата и восстановления всех оккупированных территорий, да и извинения, цапьё, без извинений никак, при чём на коленях и долго, я конечно не прощу, но может внуки... Поэтому запасайтесь наколенниками.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Любченко Светлана
Любченко Светлана
Пусть засунет себе в задницу свой рашинский паспорт!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Макарский Александр, Ну ты расскажи как себя чувствуешь на чеченской бутылке . За то ,что тебя кадырка вертит на ней ему ешо мзду платите .Иди работать .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Любченко Светлана, ты в России где батрачишь?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

op-