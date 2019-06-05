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Поребрик News: одиозный украинец устроил на росТВ демарш в прямом эфире

1.7тЧитать материал на украинском

Из эфира пропагандистского телеканала "Россия 1" с громким скандалом изгнали украинца Всеволода Непогодина, который высмеял снос памятника маршалу Жукову и показал нецензурный жест террористу "ДНР". Также в РФ традиционно обвинили Украину в нацизме.

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На росТВ разгорелся скандал из-за высказываний одесского писателя Всеволода Непогодина о снесенном памятнике маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове.

Непогодин потроллил россиян заявлением, что на месте снесенного маршала надо поставить "прижизненный памятник Элтону Джону, как он занимается свободной любовью". В ответ рупоры кремлевской пропаганды Ольга Скабеева и Евгений Попов обозвали украинца умалишенным.

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Писателя Всеволода Непогодина выгнали с эфира "Россия 1" за ругательства и нецензурный жест в адрес террориста "ДНР" Даниила Бессонова. Непогодин пытался прервать прямое включение из Донецка, в котором Бессонов озвучивал фейки об обстрелах якобы со стороны ВСУ.

"Непогодин в студию нашей программы больше не вхож – мы его выгнали. Негодяям у нас точно не место. Слушать мнение Непогодина впредь считаю неуважительным по отношению и к Донбассу, и к зрителям российского телевидения", – подчеркнула российская пропагандистка Ольга Скабеева.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в поддержке идеологии нацизма.

"В Украине, стремящейся к "европейским ценностям", ушедший режим Порошенко объявил государственным праздником день основания Украинской повстанческой армии – преступной организации, виновной в гибели десятков тысяч мирных украинцев, белорусов, русских, поляков, евреев... Этим ребятам сходит с рук все, включая прославление фашистских подручных и махровый шовинизм в отношении русских и других национальных меньшинств", – возмутился российский министр.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

interfax.ru

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Поребрик News: в России устроили истерику из-за Жукова и пригрозили Украине

Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает Крым одной из опор РФ, поскольку "здесь по преданию князь Владимир принял православие". Украинский журналист Роман Цимбалюк с сарказмом напомнил ей, что Владимир Великий не имел абсолютно никакого отношения к современной России.

"Наверное, правильно говорить не про духовные святыни, а духовные скрепы. С Владимиром все понятно – единственное, забыла Валентина Ивановна сказать, что князь-то он киевский", – подчеркнул журналист.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПоребрик NewsРоссийско-украинский конфликтроссийская пропагандаФейки российских СМИ
Персоны
Сергей ЛавровОльга СкабееваВсеволод Непогодин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Зачем в интеллектуальные дискуссионные клубы приглашать истеричных чубатых дикарей? В Украине полно трезвомыслящих образованных людей для полноценного интересного общения, но нет - тащат в эфир весь свидомый мусор.
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Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
Carpenter Oleg, ты через чур строг к не братьям, а веть их президент сколько лет развликал россиян и сейчас продолжает с высоких требун? Не демократичьно как то.
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Авакян Глеб
Авакян Глеб
Carpenter Oleg, чтобы показать зверюшек и с позором выгнать)
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