Поребрик News: одиозный украинец устроил на росТВ демарш в прямом эфире

Из эфира пропагандистского телеканала "Россия 1" с громким скандалом изгнали украинца Всеволода Непогодина, который высмеял снос памятника маршалу Жукову и показал нецензурный жест террористу "ДНР". Также в РФ традиционно обвинили Украину в нацизме.

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На росТВ разгорелся скандал из-за высказываний одесского писателя Всеволода Непогодина о снесенном памятнике маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове.

Непогодин потроллил россиян заявлением, что на месте снесенного маршала надо поставить "прижизненный памятник Элтону Джону, как он занимается свободной любовью". В ответ рупоры кремлевской пропаганды Ольга Скабеева и Евгений Попов обозвали украинца умалишенным.

Писателя Всеволода Непогодина выгнали с эфира "Россия 1" за ругательства и нецензурный жест в адрес террориста "ДНР" Даниила Бессонова. Непогодин пытался прервать прямое включение из Донецка, в котором Бессонов озвучивал фейки об обстрелах якобы со стороны ВСУ.

"Непогодин в студию нашей программы больше не вхож – мы его выгнали. Негодяям у нас точно не место. Слушать мнение Непогодина впредь считаю неуважительным по отношению и к Донбассу, и к зрителям российского телевидения", – подчеркнула российская пропагандистка Ольга Скабеева.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в поддержке идеологии нацизма.

"В Украине, стремящейся к "европейским ценностям", ушедший режим Порошенко объявил государственным праздником день основания Украинской повстанческой армии – преступной организации, виновной в гибели десятков тысяч мирных украинцев, белорусов, русских, поляков, евреев... Этим ребятам сходит с рук все, включая прославление фашистских подручных и махровый шовинизм в отношении русских и других национальных меньшинств", – возмутился российский министр.

Сергей Лавров interfax.ru

Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает Крым одной из опор РФ, поскольку "здесь по преданию князь Владимир принял православие". Украинский журналист Роман Цимбалюк с сарказмом напомнил ей, что Владимир Великий не имел абсолютно никакого отношения к современной России.

"Наверное, правильно говорить не про духовные святыни, а духовные скрепы. С Владимиром все понятно – единственное, забыла Валентина Ивановна сказать, что князь-то он киевский", – подчеркнул журналист.

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