Поребрик News: на росТВ забили тревогу из-за "украинского наполеона"

Кремлевская пропаганда активно обсуждает назначение генерала Владимира Кравченко новым командующим украинскими войсками на Донбассе. На росТВ Кравченко назвали "украинским наполеоном".

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Российский политолог Андрей Никулин разозлил кремлевских пропагандистов разоблачением преступлений террористов "ДНР" в прямом эфире.

"Партия войны существует в "республиках Л/ДНР". Сколько выгодоприобретателей от войны, тех людей, которые до войны были никем, а сейчас отжали квартиры, машины, сели на потоки контрабанды", – прямо заявил Никулин.

Российский писатель Захар Прилепин, который ранее воевал в рядах террористической "ДНР", заявил о новых потерях среди боевиков.

"Очередные страшные новости с Донбасса. Наш бат. Мне пишут. Несмотря на объявленное перемирие, мы продолжаем нести потери. Опять двое тяжелораненых и один погибший", – пожаловался пособник оккупантов.

mk.ru

В эфире российского ТВ забили тревогу из-за назначения генерал-лейтенанта Владимира Кравченко новым командующим ООС на Донбассе. Назначение прокомментировал одиозный террорист "ДНР" Даниил Бессонов.

"Кравченко, во-первых, очень сильно отличается от других украинских генералов своей воинственностью и скромностью в быту. В его голове только война. В его голове только желание быть великим прославленным полководцем, таким себе украинским наполеоном. Он помешан на войне! Кроме того, он уже на первом совещании своем дал команду, что ежедневно у них должны быть какие-то победы", – забеспокоился коллаборационист.

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