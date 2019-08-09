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Поребрик News: на росТВ забили тревогу из-за "украинского наполеона"

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Кремлевская пропаганда активно обсуждает назначение генерала Владимира Кравченко новым командующим украинскими войсками на Донбассе. На росТВ Кравченко назвали "украинским наполеоном".

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российский политолог Андрей Никулин разозлил кремлевских пропагандистов разоблачением преступлений террористов "ДНР" в прямом эфире.

"Партия войны существует в "республиках Л/ДНР". Сколько выгодоприобретателей от войны, тех людей, которые до войны были никем, а сейчас отжали квартиры, машины, сели на потоки контрабанды", – прямо заявил Никулин.

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Российский писатель Захар Прилепин, который ранее воевал в рядах террористической "ДНР", заявил о новых потерях среди боевиков.

"Очередные страшные новости с Донбасса. Наш бат. Мне пишут. Несмотря на объявленное перемирие, мы продолжаем нести потери. Опять двое тяжелораненых и один погибший", – пожаловался пособник оккупантов.

Поребрик News: на росТВ забили тревогу из-за "украинского наполеона"

mk.ru

В эфире российского ТВ забили тревогу из-за назначения генерал-лейтенанта Владимира Кравченко новым командующим ООС на Донбассе. Назначение прокомментировал одиозный террорист "ДНР" Даниил Бессонов.

"Кравченко, во-первых, очень сильно отличается от других украинских генералов своей воинственностью и скромностью в быту. В его голове только война. В его голове только желание быть великим прославленным полководцем, таким себе украинским наполеоном. Он помешан на войне! Кроме того, он уже на первом совещании своем дал команду, что ежедневно у них должны быть какие-то победы", – забеспокоился коллаборационист.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
Тег
Новости России
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Если,это действительно,так...То,это настоящий окопный украинский генерал..Честь и хвала ему!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Тревога, не то слово. Прям, ночей не спим из-за назначения командующим Василя Наполеоненко.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Лазарев Ярослав, Бессонница, это не страшно .Главное, что бы кирпичами и шлакоблоками не начали срать .
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