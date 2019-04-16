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Поребрик News: на КремльТВ посчитали ''русскоговорящих братьев'' в Украине

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Кремлевская пропаганда 15 апреля обнаружила в Украине "45 миллионов русскоговорящих братьев". Также на КремльТВ устроили истерику из-за новости о ракетном оружии Украины.

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спикер МИД России Мария Захарова возмутилась из-за того, что тысячи переселенцев в результате войны, развязанной РФ на Донбассе, ринулись искать спасения на территории страны-агрессора.

"Америка далеко, Европе украинские граждане точно не нужны. К нам пошли все. И это были не десятки тысяч, а сотни тысяч! Поэтому когда люди задают вопрос, почему Украина так волнует всех в России, то, вобщем-то, мы знаем почему. Потому, что граждане Украины в те годы и все эти годы искали убежища именно здесь, в нашей стране", – едко высказалась она.

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Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что в Украине живет "45 миллионов наших русскоговорящих братьев".

Тогда сенатора спросили, почему он не считает братьями тех, кто говорит на украинском языке. "Украиноговорящие – одинаково. И белорусоговорящие. Это один язык, только диалекты разные. Как филолог говорю, на всякий случай", – сказал Клинцевич.

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Украинский генерал, экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко спровоцировал истерику российских пропагандистов заявлением о ракетах Украины, которые могут достать до Урала.

"А чего только до Урала ракеты? У нас страна большая. Может, до Камчатки, до Курил? Или до Урала хватит вам ракет?" – обратился к нему одиозный Евгений Попов.

"Если ситуация будет складываться так дальше, то сделаем и за Урал. Но я думаю, что там есть у вас проблемы со странами Востока, Азии", – ответил генерал.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтПоребрик Newsроссийская пропагандаФейки российских СМИ
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
Тег
Новости России
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