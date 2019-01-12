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Полезла на подоконник: украинка погибла в России, пытаясь напугать мать

4.2тЧитать материал на украинском

16-летняя украинка Дарья Д. погибла в результате несчастного случая в российском Санкт-Петербурге.

В РФ она приехала вместе с матерью. Там же они встречали Новый год. 10 января, будучи в состоянии алкогольного опьянения, девушка поссорилась с родительницей и решила ее напугать, передает "РЕН-ТВ".

В итоге, она забралась на подоконник, однако потеряла равновесие и выпала из окна квартиры на пятом этаже.

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Погибшая девушка

Погибшая девушка

РЕН-ТВ

Судя по фото из социальных сетей Дарьи, в Петербург из Путивля она приехала уже не в первый раз.

Полезла на подоконник: украинка погибла в России, пытаясь напугать мать

РЕН-ТВ

Полезла на подоконник: украинка погибла в России, пытаясь напугать мать

РЕН-ТВ

Полезла на подоконник: украинка погибла в России, пытаясь напугать мать

РЕН-ТВ

Полезла на подоконник: украинка погибла в России, пытаясь напугать мать

РЕН-ТВ

Полезла на подоконник: украинка погибла в России, пытаясь напугать мать

РЕН-ТВ

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Место
РоссияСанкт-Петербург
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Настоящая украинка)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Разве есть у вас иные?????
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