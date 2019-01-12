Полезла на подоконник: украинка погибла в России, пытаясь напугать мать

16-летняя украинка Дарья Д. погибла в результате несчастного случая в российском Санкт-Петербурге.
В РФ она приехала вместе с матерью. Там же они встречали Новый год. 10 января, будучи в состоянии алкогольного опьянения, девушка поссорилась с родительницей и решила ее напугать, передает "РЕН-ТВ".
В итоге, она забралась на подоконник, однако потеряла равновесие и выпала из окна квартиры на пятом этаже.
Погибшая девушка
РЕН-ТВ
Судя по фото из социальных сетей Дарьи, в Петербург из Путивля она приехала уже не в первый раз.
РЕН-ТВ
РЕН-ТВ
РЕН-ТВ
РЕН-ТВ
РЕН-ТВ
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