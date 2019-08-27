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"Показали истинное назначение": Россия пустила военную технику по Крымскому мосту

2.1т Читать материал на украинском

По незаконно построенному Россией в аннексированном Крыму Керченскому мосту в рамках начавшихся командно-штабных учений прошла колонна военной техники оккупантов.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба так называемого Южного военного округа (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что несколько грузовиков "КамАЗ", оборудованных модулями для перевозки пассажиров, топливные заправщики, автомобили материального обеспечения и другие виды техники проехали под арками моста в сторону Керченского полуострова.

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Россия пустила военную технику по Крымскому мосту

Россия пустила военную технику по Крымскому мосту

Скриншот из видео

"Ну наконец то оккупанты показали истинное назначение моста", "Что и надобно было доказать! Не язьык был причиной захвата Крыма "зелеными ихтамнетами", а страх, что Украина не продолжит договор о нахождении там военбазы", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России засняли колонну военной техники, которая двигалась в Украину.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
И чё, без разрешения Киева? Всё, Шойгу доигрался, теперь въезд военной техники РФ в Украину запретят на 5 лет.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Клиника им П. П. Кащенко. Отделение для буйных. Новости: На ежегодной сельскохозяйственной ярмарке в Брянске коров нарядили в военную форму советского времени. Видео появилось в соцсетях. Автор видео рассказывает, что, по задумке, на этой ярмарке представляют достижения сельского хозяйства. Однако в этот раз местная фирма представила коров, одетых в форму солдат Советской армии. На кадрах видно, что на одно из животных надета шапка, на другое — парик и пилотка. У МЕНЯ ВОПРОС- -НАХuya ? Эта страна окончательно YEбанулась .....
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Южный Гарик
Южный Гарик
Разочарую вас кокляди, этот уже не первая колонна, весной и в Крым и из него уже не раз ходили колонны техники
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