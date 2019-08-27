"Показали истинное назначение": Россия пустила военную технику по Крымскому мосту

По незаконно построенному Россией в аннексированном Крыму Керченскому мосту в рамках начавшихся командно-штабных учений прошла колонна военной техники оккупантов.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба так называемого Южного военного округа (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что несколько грузовиков "КамАЗ", оборудованных модулями для перевозки пассажиров, топливные заправщики, автомобили материального обеспечения и другие виды техники проехали под арками моста в сторону Керченского полуострова.

Россия пустила военную технику по Крымскому мосту Скриншот из видео

"Ну наконец то оккупанты показали истинное назначение моста", "Что и надобно было доказать! Не язьык был причиной захвата Крыма "зелеными ихтамнетами", а страх, что Украина не продолжит договор о нахождении там военбазы", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России засняли колонну военной техники, которая двигалась в Украину.

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