Участники группы Pussy Riot в день рождения Владимира Путина вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Министерства культуры

Организаторы потребовали расследовать убийства и похищения представителей сексуальных меньшинств в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТ-сообществу, легализовать однополые партнёрства, а также отменить действующий закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Многим украинским читателям этот протест может показаться странным. Продолжается аннексия Крыма и война на Донбассе. Российский режим ощущает свою вседозволенность в Сирии. Путин поддерживает белорусского диктатора Александра Лукашенко, применяющего силу по отношению к участникам протестов в своей стране. Только что произошло отравление оппозиционного активиста Алексея Навального – только одно из длинной серии путинских отравлений. А организаторы акции на день рождения Путина говорят о преследовании сексуальных меньшинств и вывешивают радужные флаги. Вот уж, действительно, самая главная проблема!

Но акция на день рождения Путина имеет глубокое символическое значение. Конечно, можно было и украинские флаги вывесить. И национальные белорусские. И портреты украинских граждан, убитых российскими оккупантами. Однако превращение российского режима в авторитарного монстра началась именно с принятия пресловутого закона о гей-пропаганде среди детей.

Да, тогда уже прошли две чеченские войны. Однако власть ещё имела возможность говорить о защите территориальной целостности России, о борьбе с террором. Сами войны на Кавказе не затрагивали непосредственно прав человека на остальной территории России и воспринимались как наследие развала Советского Союза. С законом о гей-пропаганде все было уже совершенно иначе. Он конкретно показывал, какую цивилизацию собирается строить в России Владимир Путин. И то, что эта архаичная средневековая человеконенавистническая цивилизация готов к конфронтации с цивилизованным миром.

Тем не менее, российское общество отнеслась к этому закону в лучшем случае равнодушно, а в худшем – одобрительно. В других странах на постсоветском пространстве ему даже пытались подражать. Аналогичный закон был внесён на рассмотрение украинской Верховной рады, причём его инициаторами были представители всех фракций. Как сторонники интеграции с Евросоюзом, так и сторонники интеграции с Москвой. Но у нас этот закон так и остался среди многочисленных депутатских инициатив. В России он стал нормой жизни.

И вот как раз после этого закона стало ясно, что возможно всё. Ведь как действует авторитарный режим – он вначале наносит удар по наиболее слабым, по тем, кто не пользуется очевидной общественной поддержкой, по тем, кто не может себя защитить. А уже потом принимается за всех остальных – по очереди.

Я хорошо запомнил диалог с одним из ведущих провластных российских журналистов в дни, когда принимали этот закон. Мы как раз проходили мимо Государственной Думы, где не было никаких массовых демонстраций или хотя бы пикетов. И коллега сказал мне - вы не сомневайтесь, если они проглотили это, то проглотят и всё остальное. У нас теперь развязаны руки.

Я тогда подумал, что он преувеличивает. Что одно дело – закон о гей-пропаганде в обществе, где ещё недавно однополые отношения были уголовно наказуемы и совсем другое – подавление прав большинства населения, война и насилие. Но оказался прав коллега, а не я. Государственная Дума быстро превратилась во взбесившейся принтер, российские граждане – в статистов и пушечное мясо для авторитарного режима.

Поэтому радужные флаги на российских учреждениях в день рождения Путина просто напоминают, когда он начался, этот позор и кошмар. И служат уроком всем остальным – общество, которое позволяет словить себя на удочку архаики и "скреп", неизбежно скатывается к торжеству авторитаризма, бессилия каждого гражданина перед государством, к войне и смерти.

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