Мужчины в Советском союзе обычно выглядели плохо: были уставшими и быстро старели. Все из-за тяжелых трудовых будней, отсутствия спорта и регулярный алкоголь.

Об этом в своем блоге на livejournal написал блогер Максим Мирович. Он назвал основные причины "плохого" вида советских мужчин.

Трудовые причины. В СССР существовал культ промышленности и заводов, который должен был создавать внутреннее ощущение сытости и изобилия. При этом все технологии в СССР были отсталыми – на металлоплавильных заводах работали вагранки из дореволюционных времён, а о защите здоровья рабочих речь толком не шла – в СССР не существовало реальных независимых профсоюзов. Кроме того, совковые власти всячески подначивали и подстрекали людей к "перевыполнению норм и планов".

Поэтому из-за тяжёлой и очень вредной работы, а также в целом плохой экологии городов мужчины в СССР выглядели весьма плохо и быстро старели – организм буквально "изнашивался" на такой работе и в такой экологической среде.

Почему в СССР мужчины плохо выглядели и быстро старели: блогер рассказал правду maxim-nm.livejournal.com

Отсутствие спорта и вредные привычки. В СССР было совершенно не принято как-то следить за собой в плане внешности и здоровья. Если женщины ещё худо-бедно занимались этим, ходили к парикмахеру и знали слово "диета", то мужчины чаще всего жили просто как придётся, вообще не задумываясь о таких вопросах.

Спорт в СССР был только в виде фигурного катания и хоккея в телевизоре. На спорт никто не смотрел как на систему поддержания здоровья в течение всей жизни – в юности мужчина мог получить разряд по лыжам или стрельбе, но после окончания института и комсомольской жизни все занятия спортом сводились на нет. В лучшем случае могла остаться какая-нибудь бесполезная утренняя зарядка, состоящая из двух ленивых притопов и трёх прихлопов.

Почему в СССР мужчины плохо выглядели и быстро старели: блогер рассказал правду maxim-nm.livejournal.com

Годам к 40-45 советский мужчина приобретал законченный канонический вид – либо тощая фигура с руками-макаронами, либо одутловатое сложение с женской грудью и пивным животиком. Кроме того, вредные привычки – пьянство и курение. В СССР, по словам блогера, курило абсолютное большинство мужчин, и большинство в том или ином количестве пило водку.

Бедность и нищета. Большинство семей в СССР были бедными. Средняя советская зарплата составляла 140 рублей, и практически все эти деньги уходили на еду и мелкие покупки. "Судите сами, много ли вы могли купить на среднюю совковую зарплату – хорошие ботинки стоили 50-60 рублей, женские сапоги – 82 рубля, телевизор – более 400, мебельная "стенка" – целых 830. На мебель деньги откладывались годами, на автомобиль часто собирали полжизни, да и просто обычные бытовые покупки, вроде новых туфель или брюк были целым событием", – пишет блогер.

Почему в СССР мужчины плохо выглядели и быстро старели: блогер рассказал правду maxim-nm.livejournal.com

Живя в таких условиях, мужчинам было не до внешнего вида – люди часто питались абы-чем, не занимались спортом и носили старую затрепанную одежду и обувь. Что самое страшное – в СССР не было никакого выхода из подобной ситуации – социалистическое государство гарантировало тебе подобную нищенскую зарплату до конца жизни.

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