Богат русский язык. Поставь запятую в названии статьи после первого слова – смысл будет один, поставь после второго – совершенно другой. Одну маленькую запятую…

Послушал “верного пехотинца” Путина Размана Кадырова в переводе BBC (Би-би-си) и решил – оставлю без знака препинания: писать нельзя бояться. Для названия подходит. А лично для меня и моей семьи – нет, поэтому для себя ставлю запятую и в итоге получаю: ПИСАТЬ, нельзя БОЯТЬСЯ. А каждый уже решает для себя.

Наблюдая за периодическими выступлениями главы Чечни, в которых он озвучивает прямые угрозы жизни несогласных с политикой Кремля, можно сделать вывод: в Кремле закипел чайник, а свисток на носике этого чайника сердито засвистел. Уходящий 2019 год показал, как много российская власть и лично президент России Путин уделяют внимания борьбе с несогласными, но результаты не те – недовольство народа властью только растёт. Не помогают, как хотелось бы, бесконечное применение дубинок, жёсткие задержания на митингах по всей стране, закон об оскорблении власти, закон о суверенном интернете...

Новости Во главе страны больной человек

И вот тут Власти приходится пугать своё население. А кто в России хорошо подходит на роль пугающего? Конечно, это Рамзан Кадыров, это у него хорошо получается. Он за годы своего руководства регионом стал в этом деле профессионалом. Конституция РФ, как и всякие уголовные кодексы, ему не указ, Кадырову всё сходит с рук, президент России его не одёрнет, ведь у него в Кремле не найти переводчика с чеченского языка, и поэтому пресс-секретарь Песков комментирует так данную ситуацию: нельзя использовать сюжет BBC как первоисточник – то ли говорил вообще что-то Кадыров, то ли нет… Хорошо бы BBC не показывала этот сюжет и хорошо бы не было интернета, и люди вообще не узнали бы об угрозах главы Чечни.

Можно верить угрозам Кадырова, можно не верить, но ведь убили в 2006 году журналиста “Новой Газеты” Анну Политковскую, а в 2015 – Бориса Немцова. И то, что организаторы не найдены до сих пор – так обычно их и не находят в подобных делах, но след-то чеченский.

Ну что же, поздравляю россиян с очередным подтверждением известного выражения “что дозволено Юпитеру, не дозволено быку”.

Вот и дожили россияне до того времени, когда глава региона на всю страну заявляет, что готов убивать, ему уже терять нечего – 45 лет стукнуло. Можно и на тот свет, все дела уже, в принципе, сделаны. Наверное, в Кремле хотят в очередной раз поток денежный сократить, а таким способом Хозяину и о себе напомнить можно – платить по счетам пора. В принципе, недалеко ушёл, первый (Путин) всех в Рай заберёт, а второй (Кадыров) ограничение поставил возрастное – хватит, значит, дорогие россияне, пожили 45 лет – цифра красивая, пора и на покой. Если Рамзан Кадыров готов в таком возрасте, в самом, так сказать, расцвете сил умирать, то вам уже как-то и неприлично дальше жизнь проживать. И поэтому его племянник, мэр Грозного (бывший), наглядно показывает при помощи электрошокера, как нужно готовиться к смерти, и чтобы не сразу, а постепенно. Если, например, тебе 42 года или 43, начинай тыкать себя электрошокером или вот мэра попроси, чтобы к 45 годам уже свыкся с мыслью, что пора на покой. И время есть, граждане, собрать вещички для похорон. И так стройными колоннами в 45 лет и пошли в ворота путинского Рая: сначала несогласные, а как закончатся, то следом уже и согласные.

Только вот что-то не сходится тут. Дал, например, Путин приказ открыть ворота в Рай, Кадыров их открывает, все, значит, вошли, кому положено, а следующих когда срок подойдёт – опять же, Путин должен отправлять указом или приказом, и опять кто-то должен открыть-закрыть ворота. И по логике уже выходит, что ни Путин, ни Кадыров в свой Рай и не собираются. Только для народа, значит, такие блага. А народ этих ваших благ и не хочет, просто вы забыли его об этом спросить, поэтому и переводчика в Кремле нет.

Да, и вот ещё что: говорят, Господь Всевидящий и сам решает, кому и когда, и Аллах в мусульманской религии также Всевидящий и сам решает, кому и когда. Да только, видно, есть люди выше Господа и Аллаха…

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