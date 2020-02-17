Главная Новости
17 февраля • обновлено в 11:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Пьет водку и поет: в сеть попало видео из личного архива Путина

4.5т
Читать материал на украинском

В сети появились кадры из личного архива президента России Владимира Путина, на которых глава РФ запечатлен во время встреч с россиянами, тренировок и музыкальных репетиций.

Кадры были обнародованы в программе "Москва.Кремль.Путин". Среди них есть видео 2000 года. Ролик показывает застолье в Самарской области: Путин выпивает водку и закусывает домашними маринованными грибами.

Новости
"Путин стареет, дряхлеет": Сенцов озвучил три сценария для хозяина Кремля

Также на видео была снята тренировка Путина в Московской области в 2002 году. Кадры показывают и репетицию в Санкт-Петербурге перед благотворительным концертом в 2010 году: Путин играет на рояле и поет.

В сеть попали кадры из личного архива Путина

В сеть попали кадры из личного архива Путина

Скриншот

В сеть попали кадры из личного архива Путина

В сеть попали кадры из личного архива Путина

Скриншот

В сеть попали кадры из личного архива Путина

В сеть попали кадры из личного архива Путина

Скриншот

В сеть попали кадры из личного архива Путина

В сеть попали кадры из личного архива Путина

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что отчим Путина в детстве сильно избивал его. По словам соседей, его "лупили палкой и рукой".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
26
17
Смешно
0
Интересно
0
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
И чо?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги