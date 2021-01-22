Песков назвал "качественной клюквой" расследование Навального о дворце Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем расследование оппозиционера Алексея Навального о якобы дворце Владимира Путина в Геленджике.

Как сообщает РИА Новости, Песков заверил журналистов, что Путин не имеет к упомянутому объекту никакого отношения.

"Вся компиляция, которая содержится в этом материале – да, такая хорошая, качественная "клюква", которая вызывает большое количество просмотров", – заявил он.

По словам пресс-секретаря, Путину дворец не принадлежит, и он там не бывает.

"Кому он принадлежит – это абсолютно не моя забота. У нас много коммерческих объектов, много крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты. Ассоциировать этот объект с президентом – это вранье", – подчеркнул Песков.

Комментируя акцию в поддержку Навального, анонсированную на 23 января, он сказал, что "действия провокаторов нам хорошо понятны".

"Они хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов. А что касается людей, ну сейчас-то нам чего заранее говорить", – ответил пресс-секретарь на вопрос, в чем в Кремле видят причину ажиотажа в соцсетях вокруг планируемой акции.

Он предложил о завтрашних мероприятиях судить послезавтра.

"Позиция Кремля только одна – в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акции и тем более провоцирования участия в них детей", – добавил Песков.

По его убеждению, правоохранительным органам не нужны указания Кремля, чтобы реагировать на несанкционированные акции, сотрудники действуют "в соответствии со служебной инструкцией и по закону".

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