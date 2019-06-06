Переговоры России и Украины: Лавров озвучил новые условия

Переговоры России и Украины будут продолжаться в "нормандском формате", однако начать их с "чистого листа" не получится.

Об этом в интервью "РБК" рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что пока неясно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы переговоров.

"Я даже не понял, о каких переговорах идет речь, потому что если брать Донбасс, то переговоры были в рамках контактной группы и "нормандского формата". Это не переговоры с Россией. Переговоры в "нормандском формате" президент Зеленский подтвердил. Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы "нормандской четверки". Если с чистого листа, то это не получится", – сообщил дипломат.

Лавров пояснил, что на переговорах в "нормандском формате" на уровне четырех лидеров стран за последние четыре года были достигнуты конкретнейшие договоренности. Так было решено развести силы сил и средств в трех конкретных пилотных районах на линии соприкосновения и оформить процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением на этих территориях выборов.

"Но до сих пор этого не сделано. Поэтому перед тем как собираться в "нормандском формате" в очередной раз, надо как минимум с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше", – возмущался российский министр.

Сергей Лавров

Дипломат добавил, что в России хотят понять, как все эти обещания новых подходов и идей будут воплощены в конкретные позиционные предложения.

"Президент Украины Зеленский упоминал об обмене удерживаемых лиц. Я считаю, это перспективная тема. Мы всегда выступали за неукоснительное выполнение требований минских договоренностей об обмене всех на всех", – отметил Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что переговоры в "нормандском формате" не следует продолжать до того момента, пока не будут оформлены предыдущие договоренности между Украиной и Россией.

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