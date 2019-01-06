Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается продвинуть переговоры по мирному договору с Россией и территориальному спору, который касается Южных Курил

Очередные заявления Абэ дружно цитируются российскими СМИ: "премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил", "премьер пообещал поставить точку в вопросе южных Курил"… И российский президент, и кремлевская пропаганда оставляет "обещания" восточного соседа без комментариев, что позволяет предположить – "вопрос о северных территориях" предрешен…

Знать историю. … Со времен правления Николая I, Россия, по темпам экономического развития вышла на второе место. С конца ХIХ века, с блеском завершив процесс собирания земель, Империя перешла к эпохе обустройства – к качественному развитию. С 1880 по 1917 темпы нашего экономического развития стали самыми высокими в мире.

... Для японцев "Русское чудо" означало, что Дальний Восток становится зоной определяющего влияния Санкт-Петербурга. Неизбежная утрата влияния в Корее приводила токийских политиков в бешенство. В феврале 1904 года, без объявления войны, "Восходящее солнце" напало на Россию.

Итоги войны и причины как бы победы Японии, нынешней аудитории почти не известны. …Железнодорожная линия "СПб – Порт-Артур уже была построена, но на восток мы перебросили менее 10% своей армии. Международное общественное мнение подталкивало две страны к миру… В августе 1905 года, руководивший переговорами С. Витте четко выполнил инструкции, полученные от императора: "В этой войне нет победителей. Мы готовы обсудить вопрос о статусе Курил и юге Сахалина. Но ни о каких контрибуциях не может быть и речи." Другими словами, японцам предлагали вложиться в освоение совершенно не обустроенных территорий.

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В Петербурге были уверены - такие требования нападавших не устроят, переброска русской армии в район боевых действий продолжалась и перевес перешел на нашу сторону. Но и руководители в Токио сознавали – резервы их страны исчерпаны. И мир на условиях Николая II был неожиданно подписан… По всей Японии начались массовые демонстрации протеста с единственным лозунгом – "за что боролись?". Не менее важна была и реакция в России – общественное мнение, национальное сознание было безмерно ущемлено, выдающийся русский политик и реформатор получил постыдную пожизненную кличку – "Витте-полусахалинский"…

Курильская ситуация сегодня.

Сначала, про международное право. Нет никаких международно-правовых норм, требующих от России передать часть островов Японии. Более того, претензии Японии – это, в чистом виде, субъективные пожелания, которые не могут быть юридически обоснованы. (Подробнее о том, что "южные Курилы" - придуманный термин, что мир между двумя странами зафиксирован и др. – смотри в моей статье на сайте Эха-М "Про Курилы, или К пересмотру итогов Второй мировой…"

А зачем нужны Курилы. Современный мир – это жесткое соревнование разных стран и народов. Для победы, т.е. для улучшения жизни своих граждан, разные государства вступают в союзы и блоки, максимально и разумно используют свой природный и человеческий потенциал.

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Политика российских властей привела страну к политической изоляции. Реальная численность населения у нас не растет, а, по-видимому, убывает. Передача своей территории еще больше снизит наши возможности. Не понятно? Представьте, что на чемпионат по футболу все страны выдвигают команды по 11 человек, а российская сборная хочет играть вдесятером… Абсурд?

Свой статус нынешнее госруководство пытается утверждать силовыми методами, которые мир осуждает… Потеря Курил и здесь нас ослабит. Как писал А. Солженицын, ХХ век Россия проиграла… Приходится признать – ХХI мы тоже проигрываем…

Если от общих принципов перейти к конкретике – к потенциалу островов, об этом писалось не раз. Курилы - один из самых богатых регионов по рыбным ресурсам. Владение ими сделало огромное Охотское море – внутренним морем РФ… Продолжать не буду…

Еще про Курилы и общественное мнение. Поражение России начинается с состояния нашего общественного мнения. Точнее – с тех предательских мифов, которые формируются, нет, не геббельс-, хуже, кремль-ТВ.

Сегодня в обществе видно несколько подходов.

Часть либералов сознательно подталкивает страну к распаду. Для них дороги только ценности Запада. Ни советская (что вполне понятно), ни историческая Россия им совершенно не нужна. Отсюда тренд – подлинные российские, а не только советские, ценности должны быть забыты. Значит и народ – их носитель – тоже должен распасться и исчезнуть с лица земли…

Сохраняются и просоветские настроения. С одной стороны, они, вроде бы, за целостность страны, за "ни пяди своей земли…". Но они же сформировали общество, где не власть выражает мнение народа, а народ обязан выражать мнение власти. Поэтому слова вождя не обсуждаются, а беспрекословно выполняются.

Есть и такой подход: ну мы же все-равно не можем освоить Курилы, так уж лучше их отдать. А еще и такой "дебилизм с белыми кальсонами на древке" звучит в СМИ – жаль, что не многие живут на Курилах, ведь как, похоже, повезет кунаширцам! Тьфу, нет слов. Ну как же все прогнило, включая миф о великой Победе. Российского общественного мнения времен русско-японской войны давно нет!...

Согласен с тем, что Курилы не освоены, только вывод у меня другой – надо, как можно скорее контрпродуктивную систему власти менять на такую, которая будет работать на освоение богатств страны!!

Подытоживая, надо констатировать – национальное самосознание сегодня разрушено. Патриотизм - переживание за свою землю, язык, культуру, историю, народ, заменен путриотизмом. Итоги столетнего советско-постсоветского эксперимента очевидны. Выступать нынче за целостность страны, значит превратиться в предмет осмеяния идиотами, будь они прокляты, всех мастей.

ИТОГИ и ВЫВОДЫ. Проводимая властями политика настолько контрпродуктивна и пагубна для нас, что некоторые бывшие советские разведчики, выступая на украинском ТВ, допускают почти невероятное – не завербованы ли руководители РФ иностранными спецслужбами.

… Если операция по передаче Курил будет реализована, в демонтаже России будет сделан роковой шаг. Мы прекрасно понимаем насколько губительна для нас война в Украине. Но эта война – пример глубоко неправильного решения, принятого государством.

… Государства, как и люди, могут ошибаться, могут давать и брать деньги в долг, могут оказывать и запрашивать различную помощь, могут, в редких случаях, после открытых обсуждений, выявления общественного мнения и референдума, обмениваться территориями… Но государство не может ни с того, ни с сего, отдавать часть собственной земли. "Кооператив "Озеро"", видимо, может, а государство – нет!

Жива ли Россия, или уже нет?!

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