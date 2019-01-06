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Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
автор книги "Российская идея", доктор философских наукВсе статьи автора

Передача Курил — это начало конца России

5.8т

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается продвинуть переговоры по мирному договору с Россией и территориальному спору, который касается Южных Курил

Очередные заявления Абэ дружно цитируются российскими СМИ: "премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил", "премьер пообещал поставить точку в вопросе южных Курил"… И российский президент, и кремлевская пропаганда оставляет "обещания" восточного соседа без комментариев, что позволяет предположить – "вопрос о северных территориях" предрешен…

Знать историю. … Со времен правления Николая I, Россия, по темпам экономического развития вышла на второе место. С конца ХIХ века, с блеском завершив процесс собирания земель, Империя перешла к эпохе обустройства – к качественному развитию. С 1880 по 1917 темпы нашего экономического развития стали самыми высокими в мире.

... Для японцев "Русское чудо" означало, что Дальний Восток становится зоной определяющего влияния Санкт-Петербурга. Неизбежная утрата влияния в Корее приводила токийских политиков в бешенство. В феврале 1904 года, без объявления войны, "Восходящее солнце" напало на Россию.

Итоги войны и причины как бы победы Японии, нынешней аудитории почти не известны. …Железнодорожная линия "СПб – Порт-Артур уже была построена, но на восток мы перебросили менее 10% своей армии. Международное общественное мнение подталкивало две страны к миру… В августе 1905 года, руководивший переговорами С. Витте четко выполнил инструкции, полученные от императора: "В этой войне нет победителей. Мы готовы обсудить вопрос о статусе Курил и юге Сахалина. Но ни о каких контрибуциях не может быть и речи." Другими словами, японцам предлагали вложиться в освоение совершенно не обустроенных территорий.

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Россия потерпела грандиозное поражение

В Петербурге были уверены - такие требования нападавших не устроят, переброска русской армии в район боевых действий продолжалась и перевес перешел на нашу сторону. Но и руководители в Токио сознавали – резервы их страны исчерпаны. И мир на условиях Николая II был неожиданно подписан… По всей Японии начались массовые демонстрации протеста с единственным лозунгом – "за что боролись?". Не менее важна была и реакция в России – общественное мнение, национальное сознание было безмерно ущемлено, выдающийся русский политик и реформатор получил постыдную пожизненную кличку – "Витте-полусахалинский"…

Курильская ситуация сегодня.

Сначала, про международное право. Нет никаких международно-правовых норм, требующих от России передать часть островов Японии. Более того, претензии Японии – это, в чистом виде, субъективные пожелания, которые не могут быть юридически обоснованы. (Подробнее о том, что "южные Курилы" - придуманный термин, что мир между двумя странами зафиксирован и др. – смотри в моей статье на сайте Эха-М "Про Курилы, или К пересмотру итогов Второй мировой…"

А зачем нужны Курилы. Современный мир – это жесткое соревнование разных стран и народов. Для победы, т.е. для улучшения жизни своих граждан, разные государства вступают в союзы и блоки, максимально и разумно используют свой природный и человеческий потенциал.

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В Россию небезопасно ездить не только украинцам

Политика российских властей привела страну к политической изоляции. Реальная численность населения у нас не растет, а, по-видимому, убывает. Передача своей территории еще больше снизит наши возможности. Не понятно? Представьте, что на чемпионат по футболу все страны выдвигают команды по 11 человек, а российская сборная хочет играть вдесятером… Абсурд?

Свой статус нынешнее госруководство пытается утверждать силовыми методами, которые мир осуждает… Потеря Курил и здесь нас ослабит. Как писал А. Солженицын, ХХ век Россия проиграла… Приходится признать – ХХI мы тоже проигрываем…

Если от общих принципов перейти к конкретике – к потенциалу островов, об этом писалось не раз. Курилы - один из самых богатых регионов по рыбным ресурсам. Владение ими сделало огромное Охотское море – внутренним морем РФ… Продолжать не буду…

Еще про Курилы и общественное мнение. Поражение России начинается с состояния нашего общественного мнения. Точнее – с тех предательских мифов, которые формируются, нет, не геббельс-, хуже, кремль-ТВ.

Сегодня в обществе видно несколько подходов.

Часть либералов сознательно подталкивает страну к распаду. Для них дороги только ценности Запада. Ни советская (что вполне понятно), ни историческая Россия им совершенно не нужна. Отсюда тренд – подлинные российские, а не только советские, ценности должны быть забыты. Значит и народ – их носитель – тоже должен распасться и исчезнуть с лица земли…

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Кремлю есть чего опасаться: Россия исчезнет с рынка нефти

Сохраняются и просоветские настроения. С одной стороны, они, вроде бы, за целостность страны, за "ни пяди своей земли…". Но они же сформировали общество, где не власть выражает мнение народа, а народ обязан выражать мнение власти. Поэтому слова вождя не обсуждаются, а беспрекословно выполняются.

Есть и такой подход: ну мы же все-равно не можем освоить Курилы, так уж лучше их отдать. А еще и такой "дебилизм с белыми кальсонами на древке" звучит в СМИ – жаль, что не многие живут на Курилах, ведь как, похоже, повезет кунаширцам! Тьфу, нет слов. Ну как же все прогнило, включая миф о великой Победе. Российского общественного мнения времен русско-японской войны давно нет!...

Согласен с тем, что Курилы не освоены, только вывод у меня другой – надо, как можно скорее контрпродуктивную систему власти менять на такую, которая будет работать на освоение богатств страны!!

Подытоживая, надо констатировать – национальное самосознание сегодня разрушено. Патриотизм - переживание за свою землю, язык, культуру, историю, народ, заменен путриотизмом. Итоги столетнего советско-постсоветского эксперимента очевидны. Выступать нынче за целостность страны, значит превратиться в предмет осмеяния идиотами, будь они прокляты, всех мастей.

ИТОГИ и ВЫВОДЫ. Проводимая властями политика настолько контрпродуктивна и пагубна для нас, что некоторые бывшие советские разведчики, выступая на украинском ТВ, допускают почти невероятное – не завербованы ли руководители РФ иностранными спецслужбами.

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Выборы должны быть честными, как в России

… Если операция по передаче Курил будет реализована, в демонтаже России будет сделан роковой шаг. Мы прекрасно понимаем насколько губительна для нас война в Украине. Но эта война – пример глубоко неправильного решения, принятого государством.

… Государства, как и люди, могут ошибаться, могут давать и брать деньги в долг, могут оказывать и запрашивать различную помощь, могут, в редких случаях, после открытых обсуждений, выявления общественного мнения и референдума, обмениваться территориями… Но государство не может ни с того, ни с сего, отдавать часть собственной земли. "Кооператив "Озеро"", видимо, может, а государство – нет!

Жива ли Россия, или уже нет?!

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Россия
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РоссияНовости России
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Источник:Facebook Игоря Чубайса
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Весь мир ждёт передачи Курил Японии потому, что Педерашка слаба, как никогда и подняться с колен без сторонней помощи она не в состоянии - как раз это очень хорошо просчитали прагматичные японцы.
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Соин Сергей
Соин Сергей
"И сам не гам, и другому не дам!" - это ванька - хам, пьянющий "в хлам".
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Doc I
Doc I
Россия сама без каких либо требований отдала Норвегии часть шельфа - при этом там много рыбы и еще больше газа и нефти - там находится очень богатый газом свод Федынского, но это не помешало Рашка сделать такой подарок Норвегии и в замен получить .... большой спасибо (хотя нет - даже большое спасибо не сказали)
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Doc I, господи, дебил доморощенный. Слушай, ты по возрасту ну очень глупый что врать не можешь так чтобы люди не смеялись или тебя собутыльники изнасиловали так что ты совсем идиотом стал, Дурилка) В голосину)))
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