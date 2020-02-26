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27 февраля • обновлено в 03:26
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"Перебрал боярышника": в сети высмеяли "лицо армии России"

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В сети высмеяли фото заместителя министра внутренних дел России, генерала-полковника полиции Михаила Ваничкина, который пришел на официальное мероприятие "перебрав боярышника".

На "лице армии России" был виден огромный фингал под глазом. Фотографию путинского генерала опубликовали на странице Vitauskas в Twitter.

В сети высмеяли "лицо армии России"

В сети высмеяли "лицо армии России"

Пользователи сравнили его с известным интернет-мемом "ватника". "Ну просто одно лицо!", "23 февраля хорошо гульнул", "Упал на кулак верховного карлика", "Натовская ракета прямо в глаз прилетела, ох и точно же бьёт зараза", "Перебрал боярышника и братушаньки сделали ему макияж, а совещание никто не отменял", – пишут в комментариях.

"Перебрал боярышника": в сети высмеяли "лицо армии России"
"Перебрал боярышника": в сети высмеяли "лицо армии России"
"Перебрал боярышника": в сети высмеяли "лицо армии России"
"Перебрал боярышника": в сети высмеяли "лицо армии России"
"Перебрал боярышника": в сети высмеяли "лицо армии России"
"Перебрал боярышника": в сети высмеяли "лицо армии России"
"Перебрал боярышника": в сети высмеяли "лицо армии России"
"Перебрал боярышника": в сети высмеяли "лицо армии России"
"Перебрал боярышника": в сети высмеяли "лицо армии России"

Как писал OBOZREVATEL ранее, в российском городе Богданович Свердловской области местные настолько обрадовались новым мусорным контейнерам во дворе, что сочинили в честь этого стихи и записали ролик.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Место
Россия
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Какулям даже в голову не может прийти, что мент реально мог получить фингал работая именно ментом, например при задержании кого то)
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1
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Настойка боярышника оказалась на третьем месте в списке двадцати самых продаваемых лекарственных препаратов за 2019 год в Украине. Она оказалась популярнее у украинцев, чем активированный уголь и анальгин. Об этом сообщает фармацевтический портал "Pharma.net.ua".
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3
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Также стоит отметить, что Украина занимает первое место в мире по уровню детского алкоголизма.
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2
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
От умора))))))ха ха ха)))
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