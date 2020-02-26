"Перебрал боярышника": в сети высмеяли "лицо армии России"

В сети высмеяли фото заместителя министра внутренних дел России, генерала-полковника полиции Михаила Ваничкина, который пришел на официальное мероприятие "перебрав боярышника".

На "лице армии России" был виден огромный фингал под глазом. Фотографию путинского генерала опубликовали на странице Vitauskas в Twitter.

В сети высмеяли "лицо армии России"

Пользователи сравнили его с известным интернет-мемом "ватника". "Ну просто одно лицо!", "23 февраля хорошо гульнул", "Упал на кулак верховного карлика", "Натовская ракета прямо в глаз прилетела, ох и точно же бьёт зараза", "Перебрал боярышника и братушаньки сделали ему макияж, а совещание никто не отменял", – пишут в комментариях.

Российские генералы, в упорных кровопролитных боях, героически начали побеждать Америку и агрессивный блок НАТО. ФОТОФАКТ pic.twitter.com/WCU81pj73t — Vιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@_Vitauskas_A_) February 26, 2020

Как писал OBOZREVATEL ранее, в российском городе Богданович Свердловской области местные настолько обрадовались новым мусорным контейнерам во дворе, что сочинили в честь этого стихи и записали ролик.

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