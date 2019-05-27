"П*дорасы!" В России призвали казнить выпускников за скандальную БДСМ-вечеринку

Православный предприниматель из России Герман Стерлигов призвал казнить выпускников, которые устроили БДСМ-флешмоб во Владивостоке.

Скандальное заявление сделал он в эфире одного из российских телеканалов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я христианин, поэтому считаю, что таковые заслуживают смерти. Никакого ограничения по возрасту для наказания за педерастию нет", – высказался Стерлигов.

БДСМ-вечеринка в школе Скриншот из видео

БДСМ-вечеринка в школе Скриншот из видео

"А это пропаганда педерастии. Кто защищает и пропагандирует педерастию, тот п*дорас", – продолжил он.

Другие участники дискуссии набросились с обвинениями на предпринимателя. "А такие, как вы – ходячая пропаганда атеизма", – бросил ему в ответ один из гостей студии.

Стерлигов в свою очередь решил сменить тему и заверил, что во всем мире нужно отключить электричество, иначе человечество вымрет. "Чтобы спецслужбы спасли нас от неминуемой гибели, а прежде всего, от того, что уходит вода и гибнут пчелы", – попытался он перекричать возмущения присутствующих.

Православный предприниматель Герман Стерлигов предложил казнить участников БДСМ-флешмоба выпускников во Владивостоке и сравнил их с педерастами.



"Я христианин, поэтому считаю, что таковые заслуживают смерти. Никакого ограничения по возрасту для наказания за педерастию нет" pic.twitter.com/bcQzJqkfmh — Лента.ру (@lentaruofficial) 27 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове выпускники в состоянии алкогольного опьянения устроили массовую драку.

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