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Володимир Ар’єв
Володимир Ар’єв
Депутат фракції БППВсе статьи автора

Патріарх Кирил не впорався із завданням

2.3тЧитать материал на украинском

Томос виявився зброєю.

Новости
Россия потерпела грандиозное поражение

В Криму окупанти привели системи ППО в повну боєготовність, коли українська делегація ще летіла за ним в Стамбул. А останні новини з півночі такі: оскільки Кирил (Гундяєв) не впорався із завданням зірвати Томос для України, главний по РФ зело осерчав і поїхав святкувати у Санкт-Петербург, а не в храм Христа Спасителя, і головне - навіть бачити невдаху не схотів. Вочевидь, когось через певний час розжалують (справді, не жарт - джерело новини дуже серйозне).

Це доводить значимість геополітичної перемоги України.

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Автор
Володимир Ар’євВолодимир Ар’єв
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинПатриарх Кирилл
Место
Украина
Теги
ТомосРоссияНовости России
Источник
Источник:Facebook Володимира Ар'єва
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