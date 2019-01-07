Томос виявився зброєю.

Новости Россия потерпела грандиозное поражение

В Криму окупанти привели системи ППО в повну боєготовність, коли українська делегація ще летіла за ним в Стамбул. А останні новини з півночі такі: оскільки Кирил (Гундяєв) не впорався із завданням зірвати Томос для України, главний по РФ зело осерчав і поїхав святкувати у Санкт-Петербург, а не в храм Христа Спасителя, і головне - навіть бачити невдаху не схотів. Вочевидь, когось через певний час розжалують (справді, не жарт - джерело новини дуже серйозне).

Це доводить значимість геополітичної перемоги України.

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