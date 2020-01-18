Палатка дырявая, фонарик - один: появилась неожиданная версия гибели группы Дятлова

В гибели группы туристов на перевале Дятлова (Россия) не было никакой мистики. Главная причина трагедии якобы кроется в плохой организации похода.

Об этом пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Турист в горах". По его словам, руководитель группы Игорь Дятлов якобы допустил ряд грубых ошибок.

Перевал Дятлова Архивное фото

К примеру, группа заранее не сообщила о своем маршруте, поэтому место стоянки нашли лишь спустя две недели. Также, исходя из данных следствия, руководитель не послушал совета оленеводов относительно выбора тропы и пошел своей дорогой.

"Группа начала восхождение на гору только в 15:00, что очень поздно для зимнего времени, ведь темнеет рано, а выбирать дорогу, подсвечивая ее одним фонарем. Снаряжение для похода также не было подходящим – палатка была тяжелой и дырявой", – пояснил исследователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сестра Дятлова раскрыла новые данные о гибели группы.

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