Разработчик "Новичка" предрек "длинную и мучительную" реабилитацию отравленного Навального

Если российского оппозиционера Алексея Навального отравили ингибиторами холинэстеразы, то процесс избавления от яда будет долгим и мучительным, а здоровье, вероятно, так и не вернется в прежнее состояние.

Об этом в комментарии "Настоящему времени" заявил химик Вил Мирзаянов, который во времена СССР был разработчиком отравляющего вещества "Новичок". После того, как ученый в 1992 году написал статью "Отравленная политика", его дважды арестовывали, но дело против него развалилось. Мирзаянов в итоге уехал в США.

Эксперт пояснил, что ингибиторы холинэстеразы – это фосфорорганические отравляющие вещества, как зарин, зоман, "Новичок", хотя они разного класса. Они подавляют рецепторы, при отравлении теряется управление мускулами.

"Мне трудно сказать, был ли он отравлен именно фосфорорганическим отравляющим веществом. Пока не будет хромато-масс-спектрометрального анализа, я ничему этому не верю. Но бывают современные технологии, современные детекторы, в особенности хромато-масс-спектрометры, которые позволяют определять действующее вещество с точностью в течение получаса или часа. Мне удивительно, что в лаборатории говорят о том, что вот такие действия подтверждаются, но на чем это основывается – не сообщают", – сказал химик.

Он отметил, что если человек получил даже маленькую дозу фосфорорганического отравляющего вещества, оно не выходит из организма в течение нескольких дней.

"Это очень длительный, мучительный процесс – выводить эти вещества из организма", – сказал Мирзаянов.

Он подчеркнул, что добавить куда-то подобное вещество, например, в чай, – больших проблем не составит. "Сейчас уже есть отработанные методы: конечно, можно и в чай добавить, и в воду, и просто коснуться чем-то кожи человека, например тампоном, смоченным в этом отравляющем веществе. Этого достаточно, чтобы он отравился", – рассказал Мирзаянов.

Последствия этих веществ, как сказал он, "очень плохие", а отравление практически невозвратно. Эксперт отметил, что для реабилитации нужны годы, но достичь ее полностью трудно.

"Теперь я уже не верю, что это вещество есть только у государства. Поскольку его продавали направо и налево, и где он был использован или до сих пор еще не использован – никто ж не знает. Тот, кто продавал, никогда ведь не скажет правду, сколько он украл и сколько он продал. Поэтому, конечно, исключить невозможно, что такое вещество есть у террористов, у людей с плохими намерениями.

Но в основном, конечно, только профессионал грамотно может выступать, без следа, без наблюдения, незаметно. В случае Навального, мне кажется, был использован именно профессионал", – считает Мирзаянов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Европейский Союз осудил отравление Алексея Навального и назвал происшествие "похожим на покушение на жизнь".

Ранее немецкая клиника Charite подтвердила отравление политика веществом группы холинэстеразы.

Известные европейские издания связывают отравление российского оппозиционера с его политической деятельностью.

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