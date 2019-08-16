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Откуда в Москве чайки? Выяснился вопиющий факт о ЧП с самолетом

2.5т Читать материал на украинском

Аварийное приземление самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье вызвало множество вопросов, один из них – где в этой местности могла взяться стая чаек.

Как пишет Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", они могли прилететь с печально известных свалок (полигонов)в Раменском районе.

Отмечается, что после инцидента с самолетом местные СМИ опять вспомнили об этом месте. Эти свалки стали настоящим "золотым теленком" для их владельцев.

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ЧП с самолетом в Подмосковье

ЧП с самолетом в Подмосковье

ТАСС

"Долгое время властителями свалок и полигонов района являлось семейство Шахшаевых. Отец Юнус – авторитетный глава МУП, сын Руслан был замглавы Раменского района. Их долгое время теснил с этого рынка вор в законе Олег Шишканов (Шишкан), пока не убрал вовсе", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что настоящим королем всего Подмосковья является губернатор Андрей Воробьев, который тоже очень неравнодушен к свалкам и полигонам.

Таким образом, авария с самолетом вскрыла очередной нарыв в российском обществе.

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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Да ничего вы не понимаете, на "великой" РФии всё великое - потопы, пожары, ЧП с самолётами-ракетами-подлодками-доками-короблями, свалки и главное - длбйбы
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