Откуда в Москве чайки? Выяснился вопиющий факт о ЧП с самолетом

Аварийное приземление самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье вызвало множество вопросов, один из них – где в этой местности могла взяться стая чаек.

Как пишет Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", они могли прилететь с печально известных свалок (полигонов)в Раменском районе.

Отмечается, что после инцидента с самолетом местные СМИ опять вспомнили об этом месте. Эти свалки стали настоящим "золотым теленком" для их владельцев.

ЧП с самолетом в Подмосковье ТАСС

"Долгое время властителями свалок и полигонов района являлось семейство Шахшаевых. Отец Юнус – авторитетный глава МУП, сын Руслан был замглавы Раменского района. Их долгое время теснил с этого рынка вор в законе Олег Шишканов (Шишкан), пока не убрал вовсе", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что настоящим королем всего Подмосковья является губернатор Андрей Воробьев, который тоже очень неравнодушен к свалкам и полигонам.

Таким образом, авария с самолетом вскрыла очередной нарыв в российском обществе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 августа пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье).

Пострадали 76 человек, из них трое – дети. В больницу доставлены четверо.

Позже появились трогательные обращения спасенных пассажиров самолета.

Один из пассажиров поделился воспоминаниями об аварии. Он рассказал, что одним из первых увидел горящие двигатели, но побоялся разводить панику.

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