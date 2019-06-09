Откуда миллионы? Кадыров обнародовал декларацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах, из которой следует, что в 2018 году он заработал свыше 7,5 млн рублей.

Соответствующий документ появился на сайте администрации лидера республики. Разница с предыдущим годом составила 700 тысяч рублей.

Отмечается, что в собственности Кадырова находится дом площадью 2344,3 квадратных метра и земельный участок в 3668 квадратных метров. Также семья главы Чечни пользуется домом площадью 300 квадратных метров.

Рамзан Кадыров Интерфакс

Отчитался Кадыров и о доходах членов своей семьи. Так, супруга лидера республики заработала за 2018 год 60 тысяч рублей, а один из его несовершеннолетних сыновей – 210,8 тысяч рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев показали свои декларации о доходах. Как выяснилось, глава правительства заработал почти на 1,5 млн рублей больше.

Россияне высмеяли Путина за то, что в его декларации до сих пор записаны два советских автомобиля и автоприцеп.

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