ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Откуда миллионы? Кадыров обнародовал декларацию

858Читать материал на украинском

Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах, из которой следует, что в 2018 году он заработал свыше 7,5 млн рублей.

Соответствующий документ появился на сайте администрации лидера республики. Разница с предыдущим годом составила 700 тысяч рублей.

Отмечается, что в собственности Кадырова находится дом площадью 2344,3 квадратных метра и земельный участок в 3668 квадратных метров. Также семья главы Чечни пользуется домом площадью 300 квадратных метров.

Новости
Кадыров станет вице-премьером? В Кремле "слили" информацию о крупных кадровых перестановках

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Интерфакс

Отчитался Кадыров и о доходах членов своей семьи. Так, супруга лидера республики заработала за 2018 год 60 тысяч рублей, а один из его несовершеннолетних сыновей – 210,8 тысяч рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев показали свои декларации о доходах. Как выяснилось, глава правительства заработал почти на 1,5 млн рублей больше.

Россияне высмеяли Путина за то, что в его декларации до сих пор записаны два советских автомобиля и автоприцеп.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Рамзан Кадыров
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel