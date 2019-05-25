Отказала вся автоматика: в России произошло новое ЧП с самолетом

В России самолет авиакомпании Utair два часа кружил в окрестностях города Сургут вместо того, чтобы осуществлять рейс до г. Худжандж в Таджикистане.

Пилот внезапно запросил разрешение на аварийную посадку, пишет "Говорит Москва".

"Лайнер вырабатывает топливо перед вынужденной посадкой", – уточнили в СМИ.

Известно, что речь идет о Boeing 737, который вылетел из Сургута. Борт приземлиться сразу после того, как израсходуют необходимое количество топлива.

Борт кружил flightradar

Boeing 737 (иллюстрация) Wikipedia

Выяснилось, что причиной аварийной посадки является отключение автоматики через несколько минут после взлета. Пилоты руководили им в ручном режиме.

Как писал OBOZREVATEL, в мае в России произошла смертельная катастрофа с самолетом российского производства. Он экстренно вернулся в аэропорт "Шереметьево", но сгорел прямо там. В результате погиб 41 человек.

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