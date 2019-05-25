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Отказала вся автоматика: в России произошло новое ЧП с самолетом

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В России самолет авиакомпании Utair два часа кружил в окрестностях города Сургут вместо того, чтобы осуществлять рейс до г. Худжандж в Таджикистане.

Пилот внезапно запросил разрешение на аварийную посадку, пишет "Говорит Москва".

"Лайнер вырабатывает топливо перед вынужденной посадкой", – уточнили в СМИ.

Известно, что речь идет о Boeing 737, который вылетел из Сургута. Борт приземлиться сразу после того, как израсходуют необходимое количество топлива.

Борт кружил

Борт кружил

flightradar

Новости
Самолет изрешетило: в России произошло новое ЧП с SSJ-100
Boeing 737 (иллюстрация)

Boeing 737 (иллюстрация)

Wikipedia

Выяснилось, что причиной аварийной посадки является отключение автоматики через несколько минут после взлета. Пилоты руководили им в ручном режиме.

Как писал OBOZREVATEL, в мае в России произошла смертельная катастрофа с самолетом российского производства. Он экстренно вернулся в аэропорт "Шереметьево", но сгорел прямо там. В результате погиб 41 человек.

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Место
РоссияСургут
Тег
Новости России
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