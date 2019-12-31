Отказал двигатель: в России случилось новое ЧП с самолетом

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург, Россия) совершил экстренную посадку самолет "Уральских авиалиний" сообщением Новосибирск – Москва.

В авиакомпании заявили, что на борту сработал индикатор неисправности двигателя, передает КР.RU. В этой связи пилот принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту.

"Самолет успешно приземлился в Кольцово. Все пассажиры целы и невредимы. Сейчас для них готовится резервный борт, который вылетит в 13:30", – рассказали в "Уральских авиалиниях".

Новости В аэропорту Москвы случилось ЧП с самолетом Sukhoi Superjet

Самолет Airlines Inform

Также отмечается, что экстренное приземление борта никак не повлияло на работу аэропорта – он принимает и отправляет воздушные суда без ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря в аэропорту Екатеринбурга (Россия) совершил аварийную посадку еще один пассажирский самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines, который вылетел в оккупированный Симферополь. Летчик принял решение вернуться в Екатеринбург из-за внештатной ситуации. Он кружил над городом, чтобы по максимуму использовать всё топливо. На борту находилось 200 пассажиров.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.