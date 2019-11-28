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29 ноября • обновлено в 11:38
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"Она потеряна": Путина разозлил вопрос об Украине. Видео

33т
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Главу России Владимира Путина разозлил вопрос от жителя Санкт-Петербурга об Украине, который был задан во время встречи.

Путин не захотел дослушивать его до конца. Видео инцидента опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов на странице в Twitter.

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"Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать", – прервал мужчину, задававшего вопрос, Путин и нервно рассмеялся.

В сети в связи с этим подкололи пропагандистов Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева, которые "не в курсе", что на Украине зацикливаться не стоит.

"Она потеряна": Путина разозлил вопрос об Украине. Видео
"Она потеряна": Путина разозлил вопрос об Украине. Видео
"Она потеряна": Путина разозлил вопрос об Украине. Видео
"Она потеряна": Путина разозлил вопрос об Украине. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что считает неправильным, если росСМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Санкт-Петербург
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Комментарии
18
141
Смешно
12
Интересно
1
Печально
12
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дурачки, враждовать с Россией - это смерть для Украины... вы этого не понимаете?
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0
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Остапчук Игорь, дохрена, весь Юг и Восток... пришла пора исправить преступления комуняк, а украинцам вернуться к своим историческим национальным пенатам...
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0
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Остапчук Игорь
Остапчук Игорь
Zhikharev Dmitry, А кто враждует? Сколько территории Украина окупировала в РФ?
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1
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Придется украм выполнять минские соглашения.
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4
1
hunt andres
hunt andres
А кто/что потеряно то, шелкоперы?)
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3
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