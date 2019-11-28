"Она потеряна": Путина разозлил вопрос об Украине. Видео

Главу России Владимира Путина разозлил вопрос от жителя Санкт-Петербурга об Украине, который был задан во время встречи.

Путин не захотел дослушивать его до конца. Видео инцидента опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов на странице в Twitter.

"Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать", – прервал мужчину, задававшего вопрос, Путин и нервно рассмеялся.

В сети в связи с этим подкололи пропагандистов Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева, которые "не в курсе", что на Украине зацикливаться не стоит.

Житель Питера: У меня вопрос по Украине.

Путин: При чем тут Украина? О себе надо думать! pic.twitter.com/Nk1UMSJ1HC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что считает неправильным, если росСМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете.

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