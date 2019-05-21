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Олег Жданов
Олег Жданов
Военный экспертВсе статьи автора

Путин придет к Зеленскому. Никуда не денется

27.7тЧитать материал на украинском

Глава российского МИДа Сергей Лавров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому "по-христиански" обменять "всех на всех" на Донбассе. Одновременно президент РФ Владимир Путин пока не поздравил нового украинского президента с победой на выборах. Что в Кремле ждут от Зеленского и как оценивают перспективы использования его в своих целях?

Кремль будет относиться к Зеленскому хуже, чем к Порошенко, потому что он ими не контролируем. На сегодняшний день они не понимают вектор его политики. И это вводит Путина в ступор. Из-за этого он нервничает и злится.

Ситуация для России сейчас архиплохая. Мяч на их поле, и именно они заинтересованы в первом шаге. Потому что до декабря месяца надо подписать новый контракт на транзит газа через нашу трубу в Европу.

Владимир Зеленский, Владимир Путин, коллаж

Владимир Зеленский, Владимир Путин, коллаж

https://varlamov.ru

Сначала Путин пытался запугать. Кстати, он не отменил свое решение о том, что с 1 июня Россия прекращает поставки в Украину нефти и дизтоплива. То есть он свою линию гнет, его эмбарго должно вступить в силу буквально через 10 дней – "привет" от Путина.

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Поэтому он пытается сделать так, чтобы Зеленский первым пришел и сказал: "Владимир Владимирович, давайте договариваться". И тогда тот скажет: "Ну, брат, ты понимаешь, нужна хорошая цена транзита" и так далее.

Эрдоган переиграл Путина по полной программе, он сделал ему шах и мат. Он принял трубу, которая по объему может пропустить всего 15 миллиардов кубометров, но при этом поставил жесткое условие, что 10 из них он заберет на нужды Турции. С учетом того, что Эрдоган принял 4 трубы, а выходит из Турции в Европу одна, понятно, что он отожмет максимальную цену.

То есть "Турецкий поток" не состоялся, провалился. "Северный поток-2" будет готов, как минимум, через 3 года.

У Путина очень плохая позиция для переговоров, и он максимально пытается запугать.

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Путин, как и крокодил, не умеет ходить задом – он не может остановиться или сделать шаг назад. Он всегда должен действовать с позиции силы, с позиции диктатора. Так как он не может сделать шаг назад, надо вынудить Зеленского пойти на переговорный процесс первым. Чтобы Путин сказал россиянам: видите, он ко мне сам пришел.

Я надеюсь, что в команде Зеленского это очень хорошо понимают, и вряд ли они будут делать первый шаг.

Что делает Лавров? Месседж Зеленского о том, что готовы менять пленных "всех на всех", он пытается использовать, во-первых, как платформу для диалога, а во-вторых, для продвижения Украинской православной церкви Московского патриархата. На сегодняшний день эта церковь терпит поражение, надо вернуть ее статус. И потом через верующих, через проповедь влиять на настроения электората, двигать партию "За життя", "Оппоблок" в Верховную Раду. Заход издалека.

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Но тут экспертно нужно подойти к вопросу списков – какие списки будут с нашей стороны и с их стороны. Эта игра может длиться бесконечно.

Я считаю, что Зеленскому надо четко держать свою позицию и ждать, когда Путин к нему придет. Путин никуда не денется. Меркель уже четко обозначила свою позицию, что она за Россию – она хочет снять санкции, она хочет вернуть России голос в ПАСЕ. Она четко понимает: если контрактов на декабрь не будет, им придется покупать американский газ или газ из других источников.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Олег ЖдановОлег Жданов
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Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей Лавров
Место
Украина
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Жданов ты ж военный аналнытик вот и ной в своей сфере про велыки досягнення и перемоги в военной справи. шо ты лезешь туда, .где для тебя сплошное минное поле. Или бумага и мозг обывателя все стерпит. Когда уже вы закончитесь енти икспёрды.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"Потому что до декабря месяца надо подписать новый контракт на транзит газа через нашу трубу в Европу." Кому надо? России это не надо. Потому что Украина присоединилась к третьему энергопакету ЕС и значит обязана заниматься транзитом газа вне зависимости от того есть у неё контракт или нет. Дебилы-украинцы в очередной раз подписали документ который не читали.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Kostanzhi Valentin, Ждите. Украинцы известные ждуны. Пока они ждут, Газпром накачивает газохранилища в Германии.
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Kostanzhi Valentin
Kostanzhi Valentin
Ivanov Igor, подождем до конца текущего года и тогда посмотрим, кто из нас дебилы. Что меня особенно веселит, что пригожинские скоморохи, практически во всех вопросах выступаю с экспертной точки зрения, но многие, в слове "мама", делают по три ошибки)))
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Феерический бред. Хотя бы потому что пропускная способность турецкого потока 27 а не 15.
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