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Олег Жданов
Олег Жданов
Военный эксперт Все статьи автора

Кремль ударит авиацией? Открываем глаза и смотрим

1.2т Читать материал на украинском

В случае если Россия развернет полномасштабную войну против Украины, в первую очередь она запустит авиацию и ракетные войска, а далее проведет сухопутную операцию, - заявил помощник руководителя Офиса президента Иван Апаршин.

Хочу напомнить, что группировка войск вокруг Украины, как она оценивалась на конец 2015 года, 80-85 тысяч, так она на сегодняшний день и сохранилась. О том, что вооруженные силы РФ переходят на дивизионно-полковую систему, было объявлено в том же году. О том, что они выводят старую технику, которой больше 50 лет, из-за Урала, где она была на длительном хранении, и перебрасывают на европейскую часть, также давно известно.

Но думаю, что это связано не столько с развертыванием войск, сколько с передислокацией. Такое впечатление, что они освобождают Сибирь. Не знаю, для кого и зачем. Но это металлолом. Еще неизвестно, заведутся ли танки Т-62, которым по 70 лет.

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В РФ ситуация в вооруженных силах еще похуже нашей в плане укомплектованности личным составом. В начале этого года ужесточены штрафы и усилена уголовная ответственность за уклонение от армии. Военкомы ловят ребят призывного возраста, чтобы набрать в войска.

Самолет Су-57, иллюстрация

Самолет Су-57, иллюстрация

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Вопрос большой войны нельзя снимать со счетов, потому что у нас с Россией сложились такие сложные отношения. Де-факто мы находимся в состоянии войны, де-юре эта война не признана.

Исключать вероятность авиационного или ракетного удара никогда нельзя, потому как теперь Россия у нас вероятный противник.

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Но открываем глаза шире и смотрим. В Прибалтике ударное авиационное крыло НАТО, начиная от вертолетов и огневой поддержки, которое на одной заправке достает до Москвы и обратно. В Польше ударное авиационное крыло НАТО.

Кто сегодня позволит в центре европейского континента развязать масштабную войну? Помните, чем закончилась Югославия?

У нас в Черном море каждый месяц новый корабль Шестого флота США, все с "Томагавками" на борту, которые достают от Одессы до Москвы. О чем можно говорить? Зачем разгонять панику, делать из этого истерику и говорить "Завтра Путин нападет"?

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Автор
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Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Иван Апаршин
Место
Украина
Теги
Новости России Вооруженные силы Украины
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
НАКУЯ вы нам всрались?
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