Полиция бездействовала? Убивший студентку преподаватель из РФ попал в новый скандал

Преподавателя истории Олега Соколова, который в Санкт-Петербурге (РФ) убил аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко, разоблачили в конфликте со своим студентом в 2018 году.
Об инциденте главе СКР рассказал ученик Петербургского университета путей сообщения. Следователям поручили провести проверку по данной информации, передает пресс-служба ведомства.
По словам студента, во время лекции он спросил у историка, как тот относится к выдвинутым в его адрес обвинениям в плагиате. В ответ Соколов с применением силы выставил парня из аудитории.
Олег Соколов
360tv.ru
При этом инцидент ранее получал резонанс в СМИ. Пострадавший обращался в полицию, но должных мер тогда не приняли.
Руководство ГСУ по Санкт-Петербургу должно проверить эту информацию, а также "внимательно изучить" все сообщения о возможных противоправных действиях лектора в различные годы.
Анастасия Ещенко и Олег Соколов
Комсомольская правда
Как сообщал OBOZREVATEL:
Преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.
На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем доме.
Соколов сперва утверждал, что выстрелил из винтовки во время ссоры из-за ревности студентки к детям любимого от предыдущих браков. Однако выяснилось, что смерть наступила во сне – в 2:00 ночи.
На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После профессор решил расчленить труп.
Позже в сеть попало видео, на котором видно, как Соколов избавлялся от тела убитой им студентки.
Преподаватель из Питера хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.
На суде, где избирали меру пресечения, доцент расплакался и бился головой о стену. Профессор попросил его арестовать, чтобы не покончить жизнь самоубийством.
Девушку похоронили в закрытом гробу. На прощание пришли несколько сотен человек: знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Они принесли много цветов. Фото и видео с похорон можно посмотреть по ссылке.
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