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16 ноября • обновлено в 22:36
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Полиция бездействовала? Убивший студентку преподаватель из РФ попал в новый скандал

1.6т
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Преподавателя истории Олега Соколова, который в Санкт-Петербурге (РФ) убил аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко, разоблачили в конфликте со своим студентом в 2018 году.

Об инциденте главе СКР рассказал ученик Петербургского университета путей сообщения. Следователям поручили провести проверку по данной информации, передает пресс-служба ведомства.

По словам студента, во время лекции он спросил у историка, как тот относится к выдвинутым в его адрес обвинениям в плагиате. В ответ Соколов с применением силы выставил парня из аудитории.

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Олег Соколов

Олег Соколов

360tv.ru

При этом инцидент ранее получал резонанс в СМИ. Пострадавший обращался в полицию, но должных мер тогда не приняли.

Руководство ГСУ по Санкт-Петербургу должно проверить эту информацию, а также "внимательно изучить" все сообщения о возможных противоправных действиях лектора в различные годы.

Анастасия Ещенко и Олег Соколов

Анастасия Ещенко и Олег Соколов

Комсомольская правда

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Криминал
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
Новости России скандалы
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