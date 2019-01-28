''Ограбление века'': в России поймали вора картины Куинджи

В России задержали вора, который похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи (Москва).

Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. В краже картины подозревается 31-летний мужчина. Он "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими".

Ранее его задерживали за хранение наркотиков. Мужчину проверят на вменяемость и употребление запрещенных веществ.

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Отмечается, что преступление было совершено "из корыстных побуждений".

Архип Куинджи — признанный мастер пейзажной живописи, русский художник-передвижник XIX века, имевший греческие корни. Его творчество еще при жизни было связано с Третьяковской галереей: именно здесь проходили моно-выставки ("выставка одной картины") многих его полотен. Скончался в 1910 году.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 января из Третьяковской галереи (Москва, Россия) похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Кража была совершена весьма дерзко: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся.

Эту кражу окрестили "ограблением века". Стоимость невозможно определить, так как ее называют бесценной.

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