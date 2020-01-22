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22 января • обновлено в 21:03
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"Один народ": Муждабаев указал на новую ошибку Кремля

1.9т
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Журналист Айдер Муждабаев заявил о том, что, назначив "куратором Крыма" татарина Марата Хуснуллина, Кремль в очередной раз продемонстрировал свою имперскую суть.

По его словам, руководство России убеждено, что татары и крымские татары – один народ. Об этом журналист сказал в блоге OBOZREVATEL.

"Путать коренных крымчан с татарами Поволжья – все равно что путать поляков с сербами или украинцев с чехами. Но они это делают регулярно и будут делать всегда. Потому что для русских все так называемые "черные" на одно лицо. Этим они демонстрируют свое отношение ко всем нерусским народам", – подчеркнул он.

Поволжские татары

Поволжские татары

В этом контексте Муждабаев напомнил о том, как с целью "порадовать" коренной народ Крыма оккупанты организовали на полуострове трансляцию телевидения из Казани. "Но не учли маленький нюанс: что это телевидение на другом языке", – заметил он.

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"Они были уверены, что татары и крымские татары – один народ. Но это такая же ошибка, как считать одним народом русских и украинцев", – резюмировал журналист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о том, что назначение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина куратором оккупированного Крыма является контрпропагандистским приемом Кремля в ответ на международную критику о преследовании Россией крымских татар. Глава Меджлиса акцентировал, что Кремль может использовать созвучное этническое происхождение крымских и российских татар, чтобы "западный обыватель мог легко проглотить эту дурно пахнущую наживку".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Аннексия Крыма Эксклюзив
Персона
Айдер Муждабаев
Место
Украина
Теги
Новости Крыма крымские татары Новости России
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
муждабаев пусть де-билов в зеркале поищет,а дурнопахнущий чубаров пусть подмоется...два об-соса)))
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
"Муждабаев указал на новую ошибку Кремля" - муджабаев - сам ошибка природы...
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
У крымских татар ж о п а чернее.
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