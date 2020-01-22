"Один народ": Муждабаев указал на новую ошибку Кремля

Журналист Айдер Муждабаев заявил о том, что, назначив "куратором Крыма" татарина Марата Хуснуллина, Кремль в очередной раз продемонстрировал свою имперскую суть.

По его словам, руководство России убеждено, что татары и крымские татары – один народ. Об этом журналист сказал в блоге OBOZREVATEL.

"Путать коренных крымчан с татарами Поволжья – все равно что путать поляков с сербами или украинцев с чехами. Но они это делают регулярно и будут делать всегда. Потому что для русских все так называемые "черные" на одно лицо. Этим они демонстрируют свое отношение ко всем нерусским народам", – подчеркнул он.

Поволжские татары

В этом контексте Муждабаев напомнил о том, как с целью "порадовать" коренной народ Крыма оккупанты организовали на полуострове трансляцию телевидения из Казани. "Но не учли маленький нюанс: что это телевидение на другом языке", – заметил он.

"Они были уверены, что татары и крымские татары – один народ. Но это такая же ошибка, как считать одним народом русских и украинцев", – резюмировал журналист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о том, что назначение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина куратором оккупированного Крыма является контрпропагандистским приемом Кремля в ответ на международную критику о преследовании Россией крымских татар. Глава Меджлиса акцентировал, что Кремль может использовать созвучное этническое происхождение крымских и российских татар, чтобы "западный обыватель мог легко проглотить эту дурно пахнущую наживку".

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