Главная Новости
19 декабря • обновлено в 17:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналист Все статьи автора

Очень стыдно, что в моей стране такой президент

4.2т

Какие выводы я сделал из ежегодной пресс-конференции Путина 19 декабря. Вывод первый: за 20 лет своего пребывания на вершине российской власти Путин смертельно надоел сам себе, гражданам России.

Всё это мероприятие служит для попыток повышения его рейтинга, который упал до нуля. Кроме того, для каких-то отдельных людей это попытка решить свои собственные вопросы – вопросы своих территорий. Как совершенно правильно сказала одна из выступавших женщин, "здесь за 30 секунд можно решить вопросы, которые не решаются за 30 лет".

Это архаичное и очень позорное мероприятие – форма вселенского ходока, который пытается что-то решить. Кроме всего прочего, совершенно неприличное холуйство, подхалимаж, которые демонстрировало подавляющее большинство присутствующих, которые начинали свои выступления с выражения верноподданнических чувств.

Большая пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря 2019 года

Большая пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря 2019 года

Официальный сайт президента России

Что касается Украины, безусловно, самым ярким было выступление Цимбалюка. Надо отдать должное его удивительной реакции, с которой он отреагировал на вопрос Первого канала насчет того, почему в Украине и в Западной Европе так плохо относятся к российским журналистам. На что он совершенно справедливо сказал, что если бы украинские танки были на Кубани, то отношение к украинским журналистам, возможно, было бы другим.

Новости
Придурки, "ихтамнет" и Донбасс порожняк не гонит: что наговорил Путин на пресс-конференции

Что касается острых вопросов, то Путин ушел от них. В частности, он ушел от вопроса, заданного журналисткой ВВС насчет своих дочерей, так ничего и не сказав, дочери ли это его и почему они обладают таким успешным бизнесом.

По поводу вопросов, заданных Цимбалюком, то он умудрился долго отвечать на них, но так и не объяснил, почему в Минских соглашениях ничего не сказано о каких-то "республиках", а Путин о них все время говорит.

Зато он дал совершенно чудесный ответ насчет присутствия на Донбассе танков – дескать, если какое-то симпатизирующее государство передало танки и прочую бронетехнику, то все нормально, это уже не иностранные танки, не иностранная техника, а техника, принадлежащая этому региону. Это что-то наподобие того, что он говорил раньше – что в любом сельском магазине можно купить бронетехнику, военную форму и так далее.

Новости
Путина задарили странными подарками на пресс-конференции. Фото

Из перлов – использование блатной терминологии. Он сказал: "Донбасс порожняк не гонит". Обычно такого рода фразы сопровождаются характерными жестами, которые в народе называются "пальцы веером". В данном случае Путин остался верен себе, используя полубандитскую терминологию. Видимо, в его представлении это может помочь наладить отношения с народом.

В целом могу сказать: очень стыдно, что в моей стране такой президент.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь Яковенко Игорь Яковенко
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Пресс-конференция Путина
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
16
13
Смешно
24
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трамп Парамп
Трамп Парамп
Дурачок яковэнко! Зависть-не лучшее качество человека,даже если он украинец.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Не рви тельняшку на портянки фарисей дешёвый.....это не твоя страна,и не твой президент.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Дегтяренко Светлана, тебе не хочется молодого и красивого, чтобы от него по телевизору оргазм получать?? )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Стыдно за президента? Так избери другого, в чём проблема-то? Во всём демократическом мире так поступают. Ну, за исключением Украины и, с недавнего времени, США, разве что - и там, и там почему-то не хватает терпения дождаться очередных выборов. Украинцы выходят на Майдан, жгут шины, поют гимн и кричат "не любо!"… эээ… в смысле - "ганьба!", более древние демократы-американцы устраивают импичмент… Короче, тем или иным путём пытаются сковырнуть,раньше времени того, кого недавно сами же и избрали большинством голосов. Но в остальных цивилизованных странах принято дожидаться положенного срока и избирать нового главу государства. Почему бы и тебе так не поступить, автор? Если за твоего кандидата вместе с тобой проголосует достаточное количество единомышленников, всё у вас получится. Ну, а если единомышленников окажется меньше, чем нужно… Что ж, тогда придётся подчиниться воле тех, кто окажется в большинстве. Именно так функционирует демократия, не знал, что ли? :) А ещё при демократии иностранным журналистам дают право приезжать в страну и задавать вопросы президенту - как, например, пышноухому Цымбалюку в России. А вот, скажем, менее ушастому, но зато более лысому российскому Кузичеву проделать подобный трюк со своим президентом украинцы почему-то не дают. Очевидно, от избытка свобод в стране. :) В общем, ты меня понял, автор. Удачи тебе, здоррвья и радости от деток. Если, конечно, они у тебя есть. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги