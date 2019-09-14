Обыски в штабах Навального: в России заявили об атаке Кремля

Обыски в штабах российского оппозиционера Алексея Навального, которые проходят по всей России, можно рассматривать как "мощнейшую эшелонированную атаку" власти на оппозицию.

Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал российский оппозиционер Александр Рыклин. "Атака с участием судов, административных органов, всей властной машины идет на все гражданское общество, которое позволило себе как-то поучаствовать в оппозиционной повестке", – сказал он.

Рыклин констатировал "медицинский факт": "в стране нет никакой другой оппозиционной инфраструктуры, кроме навальновской". Таким образом, нанося удар по этой инфраструктуре, власти фактически наносят удар по всей российской региональной оппозиции, – подчеркнул он.

Алексей Навальный во время задержания Instagram navalny

По оценкам оппозиционера, в сложившейся ситуации трудно предугадать, как будет развиваться протестное движение в России. "Вопрос в том, сможет ли общество понять, какие ответы на эти вызовы были бы максимально адекватными. И тут слово, в первую очередь, за оппозицией, за теми, кому общественное мнение доверяет", – сказал он.

Напомним, по сообщению соратника Навального Леонида Волкова, по всей России проходят обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального. Руководителей и сотрудников штабов везут на допросы.

Как писал OBOZREVATEL, 28 июля Навального госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция". Врачи, осмотревшие его, обратили внимание на признаки поражающего действия химических веществ. Позже сам оппозиционер поделился подробностями своего отравления.

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