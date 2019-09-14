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14 сентября • обновлено в 05:51
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Обыски в штабах Навального: в России заявили об атаке Кремля

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Обыски в штабах российского оппозиционера Алексея Навального, которые проходят по всей России, можно рассматривать как "мощнейшую эшелонированную атаку" власти на оппозицию.

Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал российский оппозиционер Александр Рыклин. "Атака с участием судов, административных органов, всей властной машины идет на все гражданское общество, которое позволило себе как-то поучаствовать в оппозиционной повестке", – сказал он.

Рыклин констатировал "медицинский факт": "в стране нет никакой другой оппозиционной инфраструктуры, кроме навальновской". Таким образом, нанося удар по этой инфраструктуре, власти фактически наносят удар по всей российской региональной оппозиции, – подчеркнул он.

Алексей Навальный во время задержания

Алексей Навальный во время задержания

Instagram navalny

По оценкам оппозиционера, в сложившейся ситуации трудно предугадать, как будет развиваться протестное движение в России. "Вопрос в том, сможет ли общество понять, какие ответы на эти вызовы были бы максимально адекватными. И тут слово, в первую очередь, за оппозицией, за теми, кому общественное мнение доверяет", – сказал он.

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Напомним, по сообщению соратника Навального Леонида Волкова, по всей России проходят обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального. Руководителей и сотрудников штабов везут на допросы.

Как писал OBOZREVATEL, 28 июля Навального госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция". Врачи, осмотревшие его, обратили внимание на признаки поражающего действия химических веществ. Позже сам оппозиционер поделился подробностями своего отравления.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Протесты в России Оппозиция в России
Персоны
Александр Рыклин Алексей Навальный
Место
Россия
Тег
Новости России
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Молодец Путин...всё правильно...Эту мразь Навального надо изолировать.
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CARGO 100
CARGO 100
Сироткин Андрюха, демократия же ... Либерализм ёпт-ть ...
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0
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CARGO 100
CARGO 100
"Напомним, по сообщению соратника Навального Леонида Волкова, по всей России проходят обыски в штабах ..." А на какие "бабки" существуют эти "штабы"?
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3
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CARGO 100
CARGO 100
Пигин Макс, а мы и не догадываемся - кто ...
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Пигин Макс
Пигин Макс
CARGO 100, Видимо, кто-то очень хорошо спонсирует "оппозицию".
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2
0

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