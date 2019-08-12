"Обычный стресс!" Священник из России рассказал о скандальном крещении ребенка

Российский священник, игумен Фотий, который чуть при крещении не убил ребенка, обвинил в случившемся мать малыша.

Об этом он рассказал в российскому интервью "Пятому каналу", отметив, что крещение проводилось по церковным правилам.

"Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство", – сообщил Фотий.

Священник настаивал, что выполнял свой пасторский долг, в то время как родители ребенка оказались "далекими от церковной жизни".

"Вы знаете, маме, наверное, просто скучно, у нее, наверное, много свободного времени и ей нечего делать. И она закатила истерику, хотя ничего страшного не произошло", – оправдывался он.

При этом игумен Фотий рассказывал, что подобные инциденты происходят регулярно.

"В принципе, такого рода эксцессы – не редкость в священнической практике. Дети кричат в большинстве случаев. Для них это стресс", – отмечал священник.

Священник ТСН

По его мнению, "ничего экстраординарного не произошло" – ребенок не глотал воду и не ударялся об стенки купели.

"Я 26 лет служу вместе с дьяконством. Мой опыт немалый за все эти годы", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский священник из Гатчины игумен Фотий чуть не убил годовалого ребенка при крещении в храме.

При этом священник вел себя грубо и перед началом обряда отчитал мать ребенка за незнание молитвы "Отче наш".

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