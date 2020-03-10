Президент России Владимир Путин будет руководить страной столько, сколько захочет, в роли президента, премьер-министра или даже председателя партии.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал украинский журналист Матвей Ганапольский, комментируя решение Госдумы обнулить президентский срок главы РФ после принятия поправок в Конституцию. По его словам, любой механизм изменений предусматривает "царствования Путина до его смерти" (полный текст блога читайте здесь).

"Конституционный суд подтвердит правомерность обнуления президентских сроков и, если Путин захочет вечно управлять Россией через механизм президентства, то у него будет такая возможность. Есть и другие варианты остаться у власти. Он может быть председателем пока не очень конституционного Госсовета, может быть главой правительства, председателем партии "Единая Россия" или какой-то другой партии. Чтобы он не выбрал, это будет механизм имени Путина, его вечного царствования до смерти. Будет так, как ему захочется", – заверил журналист.

Владимир Путин uazmi.net

При этом, по его словам, если глава государства больше не захочет быть у власти, то в Конституцию вносится пункт о том, что бывшие президенты становятся сенаторами в Совете федерации и с пожизненной неприкосновенностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политолога Валерия Соловья, согласие лидера России Владимира Путина на обнуление президентских сроков – это операция по прикрытию для дальнейшего трансфера власти.

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