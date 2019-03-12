"Нюхает и молчит": в России шокированы состоянием девочки-маугли

В больнице специалисты провели обследование одичавшей девочки, которую нашли в заваленной мусором квартире в Москве.

5-летняя Лида находится в состоянии средней тяжести, как оценивают доктора, но ее жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет КП.

"У ребенка есть некоторое простудное заболевание, сейчас ее лечат. Анорексия не подтвердилась, но девочка не разговаривает. За все время нашего нахождения рядом с ней она не проронила ни звука. Но несмотря на это она эмоционально очень отзывчивая, хорошо идет на контакт. Как мне показалось, она очень хочет понравиться", — рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Девочка-маугли Mash

Детский омбудсмен заявила, что Лида очень боится оставаться одна и начинает плакать. Сотрудники больницы сразу приняли решение о том, что рядом с ребенком кто-то будет находиться. С девочкой сейчас работают психологи.

"Предложенные фрукты, которые мы передали, она сначала нюхала. Конечно, все это наблюдать, честно сказать, сердце разрывается. Мы очень надеемся, что ребенок начнет разговаривать", — подчеркнула Кузнецова.

Примечательно, что согласно заявлению заведующей поликлиникой, в которой ребенок наблюдался до 2015 года, все было в норме. Отклонений выявлено не было.

Напомним, что следком РФ опубликовал видео из жилища девочки. Абсолютно вся квартира завалена различным мусором. Пол занят грудами грязной одежды, игрушек, книг, стульями, остатками еды. Диван опрокинут, под ним и вокруг него тоже рассыпан мусор. Квартира пропахла гнилью.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец девочки-маугли — гражданин Украины. Соседи считают, что после расставания с мужем у матери Лиды начались проблемы с психикой.

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