"Новый подход" к СНГ: дипломат спрогнозировал возможную тактику Украины

Приостановка процесса денонсации договоров между Украиной и Российской Федерацией, Украиной и СНГ может быть связана с рядом объективных причин.

Прежде всего, это можно объяснить тем, что у новой власти пока что нет времени на подобные вопросы. Такое мнение OBOZREVATEL высказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"Сложно ответить однозначно, но объективно им сейчас не до этих вопросов. Предыдущая власть вспомнила об этом только после трех лет военных действий", – напомнил дипломат.

Подписание договора, иллюстрация Google Images

"Наверное сейчас, когда у нас конвейером выпускаются законы, когда Кабмин не до конца сформирован, когда МИД только недавно получил своего руководителя, вполне возможно, что это объясняется тем, что не до этого", – предположил он.

В то же время Грищенко допустил, что со временем дело дойдет до пересмотра или "нового подхода" соглашений, подписанных в рамках СНГ, "с точки зрения интересов Украины".

В этом контексте он заметил: "Далеко не все из них плохи сами по себе только потому, что они были согласованы и подписаны в рамках этой структуры. Наоборот, многие из них, наверное, могут быть полезными. Я думаю, что такой анализ и пересмотр предстоит в будущем".

"Но пока, мне кажется, нет времени даже для этого", – резюмировал он.

Напомним, издание "Коммерсант" обратило внимание на тот факт, что после смены власти в стране фактически приостановлен процесс денонсации договоров с Российской Федерацией и с СНГ. Так, по состоянию на ноябрь 2018 года, как сообщил тогдашний глава МИД Павел Климкин, было денонсировано 48 документов из порядка 400.

Как писал OBOZREVATEL, 21 сентября 2018 года Украина официально уведомила Россию о расторжении Договора о дружбе.

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