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13 февраля • обновлено в 14:47
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"Раз пошла такая пьянка..." Невзоров жестко потролил Путина из-за Бога в конституции

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Если российский президент Владимир Путин вносит имя Бога в конституцию страны, нужно также изменить воинскую присягу и даже клятву Гиппократа.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сказал российский публицист Александр Невзоров. По его словам, лидер РФ "ласково взял страну за пуговицу и интимным шепотом сказал, что это не его капризы, не его инициатива, а голос самой жизни".

Александр Невзоров, Владимир Путин и патриарх Кирилл

Александр Невзоров, Владимир Путин и патриарх Кирилл

"Внесение Бога в Конституцию и другие глупости по заверению Путина продиктованы самой жизнью. Раз уже пошла такая пьянка, нужно внести коррективы в воинскую присягу и клятву Гиппократа. Получив доступ к снабжению армии, нужно сказать, что "клянусь не присваивать материально-финансовые ресурсы на сумму, превышающие один миллион долларов". А будущий врач должен положить руки на клизму с портретом министра здравоохранения и сказать: "Получая высокое звание врача клянусь не использовать наркоз для сексуального насилия над пациентками моложе 60 лет", – иронично подчеркнул публицист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин уйдет с поста президента досрочно, в 2022 году его не будет ни в российской, ни в международной политике.

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Автор
Катерина Иванова
Персоны
Владимир Путин Александр Невзоров
Место
Россия
Теги
Новости России РПЦ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Идиот, Путин не предлагал вносить Бога в Конституцию. Кто-то предложил, но это был не Путин
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