"Не знают еду и воду, жили в шкафу": в Москве нашли еще четырех детей-"маугли". Шокирующие фото и видео

У матери из подмосковных Мытищ забрали четверых детей, которые жили в антисанитарных условиях, без документов, а питались объедками из мусорников.

Как сообщает "360", три мальчика и девочка появилось на свет в этой же квартире, напоминающей свалку.

"Туда был направлен наряд, как полиция нам пояснила. Выехали на место и увидели, что дети находились в антисанитарных условиях, прятались в шкафах, не было спальных мест. Хлеб и вода — других продуктов нет, и то хлеб уже весь заплесневелый лежал на подоконниках. Дети грязные, вонючие. Со слов детей, они не мылись никогда, не знают, что такое вода", — сообщила начальник управления службы опеки Московской области по городу Мытищи Ольга Федосеева.

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Дети рассказали, что не было света в комнате, они собирались на кухне и видели, как мама с бабушкой пили водку и запивали лимонадом. Бабушка ходила по помойке с фонариком и приносила еду. Если было что-то тухлое, варили долго.

Позже удалось установить местонахождение матери. Ею оказалась 32-летняя москвичка Инесса Кузнецова. По словам женщины, она рожала детей сама в квартире, роды принимала бабушка. А потом, боясь, что детей у нее заберут, не регистрировала их. Как уточнили в органах опеки, свидетельство о рождении было оформлено только для старшей, восьмилетней дочери.

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Дети не ходили никогда в школу. Они практически не знакомы с продуктами питания. Сначала легко брали только хлеб и воду. Не наблюдались ни в одном медицинском учреждении. Если мама готова поменять образ жизни и доказать в суде, что это ее дети, и в принципе готова предоставить все аргументы, что она может дальше содержать детей и заботиться о них, то, конечно, опека будет рассматривать вариант воссоединения семьи

По словам представителей органов опеки, мальчики очень привязаны к старшей сестре. Возможно, их воспитанием и занималась восьмилетняя девочка.

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"Дети запущены очень сильно, как нам сказали психологи, в развитии отстают. Младшему ребенку на вид около трех лет. Психологи определили, что он по развитию своему на год и три [месяца]. У них очень плохо развита даже речь. Такое впечатление, что со старшей девочкой когда-то общались взрослые и она застыла на развитии пяти лет, когда плавающие звуки и невнятная речь. И она этому научила других детей", — добавила Ольга Федосеева.

Как отметила Федосеева, последний раз детей видели гуляющими на улице в декабре. Однако сейчас их жизни ничего не угрожает. Пока решается их судьба и восстанавливаются документы, они помещены в социальные учреждения, а двое отправлены во временную семью.

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