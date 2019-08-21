"Не верьте Кремлю": освобожденный узник РФ дал первое интервью

Россия отпустила гражданина Украины и политического узника Романа Терновского, обвиняемого в экстремизме в составе организации "Правый сектор". Он содержался в колонии общего режима и был освобожден досрочно.

OBOZREVATEL поговорил с Романом. В блиц-интервью он прояснил обстоятельства задержания, рассказал, как стало возможным его освобождение, пояснил свою связь с "Правым сектором", а также высказался по поводу перспектив освобождения других узников Кремля.

– Поздравляем с освобождением, Роман! Это очень хорошая новость. Но, как вы думаете, с чем связано такое великодушие российских властей?

– Великодушие? Ну, у меня уже был конец срока, поэтому в отношении меня никакого великодушия не было.

– Конец срока? По нашей информации, вы были осуждены 28 июня 2018 года на 2 года и 3 месяца, то есть срок заключения должен был закончиться осенью следующего года.

– Я воспользовался статьей 72 УК РФ, которая только что вышла, о засчете дней, проведенных в СИЗО, из расчета день за полтора. Это подобие закона Савченко. Стал одним из первых, кому пересчитали срок.

К сожалению, я был скован во многих юридических движениях.

– У вас был адвокат? Кто-то представлял вас в суде, подавал апелляцию?

– Да, но это были кремлевские адвокаты, кроме Муртазина. Но его нельзя было допускать, потому что моя семья – это фактически заложники. Они и сейчас находятся в РФ, к сожалению. ФСБ не дала мне с ними встретиться.

– Кстати, проясните "географический" нюанс. Вы проживали в Ростове-на-Дону?

– Совершенно верно.

Роман Терновский Капитал

– Как произошло ваше задержание?

– До войны моя гражданская жена – мы не успели расписаться, – родила. У меня родился сын. Когда началась война, я подождал, когда сыну исполнится полгода, и решил поехать в Харьков – неподалеку от города живет моя мама. Приехал, своими глазами увидел всю картину.

Видел и то, что происходило в Ростове в 2014 году. Например, в одной из потасовок в пробке на дороге парня вытащили из машины и избили за украинский флаг. Но это не телефонный разговор.

Пока я находился в Харькове, заболел мой сын. У него был острый аденоидит. Жена позвонила мне по Вайберу и показала, как ребенок задыхается. Естественно, я принял моментальное решение – возвращаться в Ростов. В чем был, в том и выехал.

В Ростове я полностью занимался сыном, был полностью сосредоточен на здоровье ребенка. И в один из дней меня схватили в центре города.

В ФСБ знали об этом и о том, что я работаю риэлтером, я был у них в оперативной разработке. Но ничего на территории Российской Федерации я не совершал.

При моем аресте присутствовал следователь главного следственного управления, "Особый отдел" – кстати, они занимались Савченко. И там мне задали вопрос о членстве в "Правом секторе".

Я им сказал: да, я был в "Правом секторе". И что теперь? Сейчас я не могу в нем находиться, потому что я на территории Российской Федерации. Это значит, что я вышел из него. И ваша же статья, инкриминируемая мне, гласит, что если лицо покинуло данную организацию и за ним не числится никакого состава преступления, оно освобождается от уголовной ответственности.

– Вы действительно вышли из "Правого сектора"?

– Фактически да. .

– Вы писали какое-то заявление? Или как у вас это происходит?

– Нет. Я не писал никакого заявления. Но если я покидаю Украину и заезжаю на территорию Российской Федерации, я автоматически исключаюсь из рядов "Правого сектора".

– Интересно. Это записано в Уставе "ПС"?

– Нет, это негласное правило. Тем более что после этого "Правый сектор" сделал заявление, что я не состою в рядах этой организации.

Поэтому на территории России я не вел никакой деятельности.

– Хорошо, на территории России вы не вели никакой экстремистской деятельности. А на территории Украины, в Харькове?

– Естественно, я выступал против агрессии Российской Федерации.

– Принимали участие в каких-то акциях под флагами "Правого сектора"?

– Да, был под флагами "Правого сектора". Но я являюсь просто активистом, не более того.

– Вы содержались в колонии. Какие там были условия?

– В общем колония более-менее приемлемая. Но смотря для кого. Все зависит от личности, которая попала туда. Ко мне всегда было, в принципе, нормальное отношение. Потому что я этого требовал и не терпел никаких провокаций со стороны администрации. Несколько раз они попробовали, но тут же осеклись.

Кстати, огромное спасибо посольству Украины в РФ и консульству Украины в Ростове. Они стабильно приезжали ко мне, поддерживали.

– Консул приезжал к вам в колонию?

– Нет, он меня навещал в СИЗО в Новочеркасске. А когда меня увезли, то постоянно прятали от консулов, послов. Потому что если бы в определенный момент мне удалось с ними связаться, дело бы развалилось. Возможно, семью бы вывезли, и все было бы нормально.

– По поводу вашей семьи. Она до сих пор остается на территории РФ?

– Да.

– Вы не планируете забрать их в Украину?

– Конечно, я хочу их забрать, но на данный момент существуют определенные трудности.

– Как вы знаете, в последние дни появилась информация о том, что украинских политзаключенных этапируют в Москву. Как можете это объяснить?

– Отслеживаю новости обо всех политзаключенных Украины, и могу сказать, что происходит что-то интересное. Их всех свезли в "Лефортово". Для чего? Возможно, что-то намечается. Не исключено, что будет какой-то обмен или некоторые люди из "списка Сенцова" будут переданы Украине.

– Как считаете, с чем связаны эти подвижки? Могут ли они быть связаны со сменой власти в Украине?

– Думаю, что да. Это связано и с избранием нового президента. Возможно, какие-то переговоры уже прошли под посредничеством того же Эммануэля Макрона. Мы пока не знаем, но я думаю, что скоро узнаем.

Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге Официальный сайт президента РФ

– Но мы же понимаем, что такое Кремль. Можно ли верить в его гуманные намерения?

– Силовые структуры и структуры специального назначения России – очень и очень хитрые.

Например, когда в СИЗО ко мне менялось отношение администрации, я всегда понимал: значит, им что-то нужно. А нужно им было одно: когда приезжает посол, чтобы я был доволен и не жаловался.

– А что Кремлю может быть нужно в данном случае, когда отпускают пленных украинцев?

– Думаю, время покажет. Вы верите в жест доброй воли со стороны Москвы?

– Я не верю.

– Правильно делаете. Я тоже.

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