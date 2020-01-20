В связи с материалом о наводнении в Омане, по разным каналам к нам стали поступать осторожные вопросы о том, а не пора ли мальчика направлять в Москву? В самом деле, кто из оманистов мог ожидать именно такого поворота событий, после приезда к ним этого персонажа? Да никто. Конечно, можно было бы чтобы там снегу по крыши навалило, но и наводнения оказалось достаточно, чтобы обнаружить причинно-следственную связь и как минимум – обратить внимание на произошедшее.

В связи с этим, коллеги говорят о том, что на Москву, например, еще ни разу не падал метеорит или не случалось какое-нибудь заметное землетрясение, хотя бы баллов 8-9 по шкале Гедеона Рихтера. Собственно говоря, для этого там вроде нет никаких предпосылок, но это сейчас не аргумент в Омане, например, или вот станьте спиной к департаменту полиции, на острове Сите в Париже и посмотрите перед собой, что увидите? То-то же. Никто не думал, что простой ремонт Нотр-Дама выльется в такое жуткое зрелище. Там тоже уже не шутят шуток, как и в других местах, где побывал персонаж и там случилось что-то, чего вообще никто не предполагал увидеть.

Пишут, мол – пускай руку Путину пожмет или что там ему удобно будет, и все – можно уезжать. Другие пишут, что и жать-то ничего не нужно. В Омане оно так и было. До приезда туда персонажа султан или как там заведующий называется, болел просто, но уже ни с кем не встречался. Персонаж пошутил и сказал, что ездил туда с официальным визитом, а как и положено первому лицу, должен был пожать султану руку, но как потом выяснилось – не пожал и физически этого не мог сделать.

Поэтому пришлось пожать руку мужику в гостинице, который подвернулся и был в чалме, кто там будет разбираться, кто на самом деле был под чалмой. Но будь это министр иностранных дел, он вряд ли бы общался с кем-то в холле отеля, в десяти метрах от кофеварки и микроволновки.

Тем не менее – султана это не спасло. Кирдык пришел сразу после отлета персонажа. В связи с этим, предлагают просто туда приехать и сказать, мол: "встретились, пожал, все путем" и ложиться на обратный курс. уже зная, что Москвы сзади уже нету. Но есть две причины, которые заставляют вспомнить слова из старой совковой кинокомедии: "Э, нет! Торопиться не надо!"

В самом деле, этот выстрел можно использовать всего один раз и он должен точно уйти в "десятку". Первая причина, по которой надо выждать правильный момент, это приезд в Москву Макрона, Меркель, а из Венгии можно Орбана привезти, а из Чехии – Земана, аятоллу можно и там еще некоторых деятелей, а с собой взять шушеру, которая так любит Москву, что хотела бы там еще погулять какое-то время. Таких сейчас вылупилось особенно рясно, ну и ясно – кума Путинского пускай захватит.

И вот когда вся эта шобла там соберется – можно ехать, и не важно, жать там или нет кому-то что-то. После этого пускай уже будет то, что будет. Это и тактически будет правильно, и чтобы два раза не вставать. Потом, когда там все догорит и обмывать эту катастрофу не будет сил, можно будет подумать, куда его еще можно послать. Мадуро там все никак не отправится в гости к Саддаму и Муамару, так это как раз будет то, что нужно.

В любом случае, вот так с наскоку: "Хай їде у Москву" нельзя! Все надо делать обдуманно, своевременно и точно. Я так считаю.

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