Навальный призвал Трампа осудить Москву из-за его отравления "Новичком"
Российского политика отравили 20 августа
Организация по запрещению химического оружия подтвердила наличие в его анализах "Новичка"
Навальный считает, что за этим стоит президент России Владимир Путин
Российский оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот не осудил использование нервно-паралитического вещества "Новичок" для его отравления.
В интервью американской телерадиокомпании CBS он отметил, что "заметил" молчание американского лидера и призвал Трампа выступить против применения химического оружия.
"Я считаю чрезвычайно важным, чтобы все, конечно, в том числе, возможно, прежде всего, президент США, были категорически против применения химического оружия в XXI веке", – подчеркнул Навальный.
Политик напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон осудили его отравление и призвали Москву разъяснить ситуацию.
Навальный снова заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.
Напомним, что Организация по запрещению химического оружия подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", которые не включены в приложение к Конвенции о запрещении химического оружия.
Политика отравили 20 августа. Из России он был направлен в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алексей Навальный предположил, что яд "Новичок" мог попасть в его организм через кожу после контакта с личными вещами.
Он также поделился ужасными подробностями об ощущениях после отравления "Новичком", когда думал, что умирает.
Американское издание New York Times заявило, что российского оппозиционера Алексея Навального якобы могли отравить дважды.