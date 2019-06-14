Нашли под гостиницей: в Бахрейне жестоко убили россиянку

В Бахрейне нашли убитой 22-летнюю гражданку России Светлану Евдокимову. Туда из родной Перми девушка ранее уехала на заработки.

Как сообщается на Telegram-канале НТВ, в арабской стране она встретила мужчину, но позже с ним рассталась.

Тело россиянки нашли у гостиницы. По одной из версий, ее вытолкнули из окна отеля. Идет следствие. Также в сети нашли фото погибшей девушки.

Светлана Евдокимова

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале стало известно, что в Испании мужчина убил и расчленил 22-летнюю девушку из России. Ее останки были обнаружены в морозильной камере в одном из домов города Алькала-де-Энарес. По подозрению в убийстве задержали 42-летнего местного жителя Мануэля Морено.

В конце декабря под городом Серпухов Московской области было найдено тело россиянки Ирины Ахматовой, пропавшей после поездки через сервис BlaBlaCar с попутчиком, который оказался насильником-рецидивистом.

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