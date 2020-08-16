Нашли по объявлению: задержанные в Беларуси "вагнеровцы" дали первое интервью

Выданные Беларусью России члены частной военной компании "Вагнер" нашли работу якобы по объявлению и должны были работать в "охране".

Об этом они сами рассказали в интервью в эфире российского телеканала, сообщает "Бабель". Они заверили, что предложенная им работа заключалась в "охране нефтяных объектов" в Ливии, Сирии и Венесуэле, а Беларусь была для них транзитной страной и они якобы не знали о запланированных там президентских выборах.

По словам "вагнеровцев", их логистикой от Москвы до пункта назначения занималась "Лариса Самарина".

"За день до отлета "Самарина" сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск – Стамбул – Гавана – Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30-е число. Мы их получили, и она предложила временно поехать в санаторий "Беларусочка" для отдыха", – рассказал один из боевиков.

Освобожденные "вагнеровцы" назвали задержание неожиданным для себя и считали его ошибкой.

"Для нас это была транзитная страна, дружественная к России, и неожиданностей от спецслужб никто не ожидал", – рассказал один из наемников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 августа Беларусь передала России 32 членов ЧВК "Вагнер", в том числе и тех, которые воевали на Донбассе;

В Украине заявили, что таким шагом Беларусь продемонстрировала, что историческая близость ее с Украиной и принцип взаимной помощи соседей для нее ничего не стоит.

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