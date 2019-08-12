Накрыло, как снегом: жуткое нашествие насекомых в России попало на видео

Город Благовещенск (Россия) атаковали полчища мотыльков-однодневок из-за наводнения.

Об этом сообщает "Амурская правда". Жуткое явление попало на видео, которые распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах видно, как роящиеся поденки садятся на дорогу слоем в несколько сантиметров, подобно снегу. За выходные 10-11 августа их количество на набережной реки Амур заметно выросло.

Благовещенск атаковали мотыльки Скриншот из видео

Ученые связали массовое появление поденок и комаров с паводком, который внес изменения в экосистему. "Сейчас у мотыльков брачный период, поэтому их количество возросло, равно как и количество смертей. Спариваясь в танце, самец погибает сразу, а самка – после того, как отложит яйца", – рассказал заместитель директора по научной работе Норского заповедника Николай Колобаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России зафиксировали аномальное количество летающих муравьев в Калининградской, Смоленской областях и в Москве.

Также Москву атаковали тропические постельные клопы, которые опасны для человека.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.