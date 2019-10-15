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15 октября • обновлено в 15:42
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Надышался дезодорантом: в России со школьником случилось смертельное ЧП

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В Самаре (Российская Федерация) 13-летний подросток умер на территории школы.

По словам его сверстников, ему стало плохо из-за того, что он надышался дезодорантом. Однако они не вызвали скорую и убежали, сообщает 63.ru.

Тело мальчика нашли в Промышленном районе города.

В России школьник надышался дезодорантом и умер

В России школьник надышался дезодорантом и умер

"Яндекс.Карты", читатель 63.RU

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В России школьников накрыла смертельная болезнь

Смерть школьника подтвердили в Следственном комитете, но причины гибели не назвали. На данный момент назначена экспертиза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кирове (Российская Федерация) предотвратили массовое убийство в одной из школ.

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Место
Россия Самара
Тег
Новости России
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