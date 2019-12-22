На заводе в России рухнуло 4-этажное здание: есть жертвы. Фото

В Омской области обрушилось четырехэтажное здание на территории комбикормового завода.

ЧП произошло в воскресенье, 22 декабря. В результате погиб один человек и еще один пострадал, передает "РИА Новости".

"При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого четырёхэтажного здания размером 12 на семь метров на территории комбикормового завода произошло его обрушение", – отчитались в МЧС.

В Омской области обрушилось здание на территории завода РИА Новости

В Омской области обрушилось здание на территории завода РИА Новости

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Уфе вспыхнул жуткий пожар на заводе "Нефтехим". Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров.

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