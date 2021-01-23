Из личных впечатлений.

Отказавшись согласовать митинг на Пушкинской (и как следствие, не перекрыв проезжую часть при предсказуемом наплыве сюда многих тысяч людей) московская власть де-факто организовала на узком тротуаре Страстного бульвара со стороны Тверской нечто очень близкое к ходынке. Народ все время прибывал с двух сторон: кто-то шел к Тверской, а кто-то пытался выбраться оттуда. В давке было уже не просто дискомфортно, а вполне тревожно...

Но зато!

Зато – за этот "час пик" среди выходного дня я был вознагражден дивным впечатлением. Два юных создания женского пола долго ползли в толпе рядышком со мной, а потом одна сказала другой, кивнув в мою сторону:

– Как хорошо, что старшее поколение тоже выходит с нами!

А то сидят, забившись в щель...

Я потом спросил ее про возраст: 1999 год рождения. Как раз в тот год я начал шутить про Путина в "Куклах".

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.