На Москву обрушился снегопад: людей предупредили об опасности

В российской столице, Москве, 14 апреля начался сильный снегопад, сопровождаемый шквальными порывами ветра.

Из-за этого в городе и области объявлен "желтый" уровень опасности. Также снежные осадки возможны и в Подмосковье. Порывы ветра, согласно данным Гидрометцентра, местами будут достигать 15 метров в секунду (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Желтый уровень обозначает потенциально опасные погодные условия", – уточнили синоптики.

Штормовое предупреждение в Москве meteoinfo.ru

Кроме этого, в городе возможен град, сообщила в Twitter блогер Lara V.

"По прогнозу в Москве +2, идет влажный снег, местами ливневый, временами возможно град, днем +4 и +6, утренний снег перейдет в мелкий продолжительный дождь со снегом, который усилится к вечеру", – уточнила она.

В Москве ночью похолодает до -1, а в пригороде до -3.

Также зима вернулась и в другие центральные области РФ. Снег и мокрый снег выпал в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях, пишет агентство "Москва".

Потепление вернется в Москву в середине следующей недели, пишет РИА ФАН.

По прогнозу в Москве+2, идёт влажный снег, местами ливневый, временами возможно град, днём+4,+6, утренний снег перейдёт в мелкий продолжительный дождь со снегом который усилится к вечеру, благополучных поездок, будьте внимательны на дорогах, — Lara V (@Lara1841) 14 апреля 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, в марте из-за плохой погоды в российском Санкт-Петербурге пришлось закрывать аэропорт.

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