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На Москву обрушился снегопад: людей предупредили об опасности

4.7тЧитать материал на украинском

В российской столице, Москве, 14 апреля начался сильный снегопад, сопровождаемый шквальными порывами ветра.

Из-за этого в городе и области объявлен "желтый" уровень опасности. Также снежные осадки возможны и в Подмосковье. Порывы ветра, согласно данным Гидрометцентра, местами будут достигать 15 метров в секунду (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Желтый уровень обозначает потенциально опасные погодные условия", – уточнили синоптики.

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Штормовое предупреждение в Москве

Штормовое предупреждение в Москве

meteoinfo.ru

Кроме этого, в городе возможен град, сообщила в Twitter блогер Lara V.

"По прогнозу в Москве +2, идет влажный снег, местами ливневый, временами возможно град, днем +4 и +6, утренний снег перейдет в мелкий продолжительный дождь со снегом, который усилится к вечеру", – уточнила она.

В Москве ночью похолодает до -1, а в пригороде до -3.

Также зима вернулась и в другие центральные области РФ. Снег и мокрый снег выпал в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях, пишет агентство "Москва".

Потепление вернется в Москву в середине следующей недели, пишет РИА ФАН.

Как писал OBOZREVATEL, в марте из-за плохой погоды в российском Санкт-Петербурге пришлось закрывать аэропорт.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Снега почти нет, редкие снежинки падают.Обрушился))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Украинских дивчин,шо вдоль дорог стоят, жалко
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Петришин Роман
Петришин Роман
Макарский Александр, а московських шлюх не шкода.
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вованов вован
вованов вован
Что-то я в Москве не заметил "ливневых снегопадов". Ветер холодный, да, есть такое и какие-то редкие малозаметные снежинки были утром. Честно, для нас это не катаклизм, а обычная весна с привычными нам погодными сюрпризами, поэтому и люди здесь сильные духом и не паникуют.
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