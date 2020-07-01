На Красной площади активисты устроили демарш обнулению Путина: их задержала полиция

На Красной площади задержали восемь участников акции "2036", которые легли на брусчатке, сформировав эти цифры своими телами.

Об этом в среду, 1 июля, сообщил Telegram-канал "Правозащита Открытки". 2036 – это год, до которого президент России Владимир Путин сможет оставаться главой государства в случае закрепления изменений в Конституции РФ.

Среди участников были муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, члены движения Pussy Riot Александр Софеев и Ника Никульшина, а также активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева. Всех их доставили в отдел МВД России по району Китай-город.

К одному из задержанных применили насилие, но потом всех отпустили без составления протокола.

На Красной площади активисты выложили телами цифру 2036 (Telegram-канал "Правозащита Открытки")

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ЦИК РФ обнародовал первые предварительные результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, предусматривающим обнуление сроков президента РФ Владимира Путина.