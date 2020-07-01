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На Красной площади активисты устроили демарш обнулению Путина: их задержала полиция

Новости России
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На Красной площади активисты выложили телами цифру 2036

На Красной площади активисты выложили телами цифру 2036. "Дождь"

На Красной площади задержали восемь участников акции "2036", которые легли на брусчатке, сформировав эти цифры своими телами.

Об этом в среду, 1 июля, сообщил Telegram-канал "Правозащита Открытки". 2036 – это год, до которого президент России Владимир Путин сможет оставаться главой государства в случае закрепления изменений в Конституции РФ.

Среди участников были муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, члены движения Pussy Riot Александр Софеев и Ника Никульшина, а также активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева. Всех их доставили в отдел МВД России по району Китай-город.

К одному из задержанных применили насилие, но потом всех отпустили без составления протокола.

На Красной площади активисты выложили телами цифру 2036

На Красной площади активисты выложили телами цифру 2036 (Telegram-канал "Правозащита Открытки")

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ЦИК РФ обнародовал первые предварительные результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, предусматривающим обнуление сроков президента РФ Владимира Путина.

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