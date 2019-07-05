На кону – триллионы: российский журналист выяснил, что исследовали моряки на "Лошарике"

Российские моряки-подводники, погибшие на секретной подводной лодке "Лошарик", исследовали морское дно, чтобы знать, как повредить всемирные интернет-кабели. Каждый день по ним между США и Европой передается финансовая информация стоимостью триллионы долларов.

Так Кремль пытается запугать Запад дальнейшим противостоянием с ним. Мол, знайте, что будет, если будете и дальше воевать с нами, предположил на своей странице в Facebook российский журналист Александр Кушнарь.

"Российские власти не скрывают предназначения субмарины. Они всячески выпячивают собственные "достижения" в качестве угрозы. Я так и не нашел информации в англоязычных источниках, что подлодка АС-12 – это диверсионный аппарат для уничтожения кабелей, проложенных по океаническому дну. Такая информация есть лишь на странице российской Википедии. Но западные спецслужбы и так обо всем знают", – отметил журналист.

Лошарик ВВС.сом

По его словам, в документах Минобороны США значится, что "Лошарик" предназначен для "обнаружения и отслеживания скрытых целей". Американские СМИ и высшие чиновники НАТО еще с 2015-го года неоднократно озвучивали версии, что российские глубоководные аппараты способны перерезать кабели, проложенные по морскому дну. Тогда американская разведка зафиксировала движение подводной лодки "Янтарь" к восточному побережью США.

"В случае с "Лошариком" в районе его всплытия после аварии – на выходе из Кольского залива нет никаких кабелей, тем более евроатлантических. Но в этом месте должен быть проложен трансконтинентальный кабель, который свяжет Лондон и Токио с заходом в Мурманск", – конкретизировал журналист.

По его мнению, Москва слишком переоценивает свои возможности, ведь такие угрозы может однажды приведут ее к реальному военному столкновению с Западом.

"Для России это закончится гибелью не только самого государства, но и огромного числа людей. Но Запад пока что будет отступать перед кремлевским блефом и мы будем сталкиваться с интересным контрастом. Кремлевские глашатаи будут рассказывать нам о популяризации Путина, когда в самой России десятки людей гибнут от наводнения просто потому, что не сработала ни система предупреждения, ни эвакуации. И так будет по всем фронтам", – уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на "Лошарике" была ядерная установка: вскрылся разговор Путина и Шойгу.

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